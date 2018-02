Política 14-02-2018

Canciller Muñoz espera que se encuentre una salida política y pacífica a la situación que atraviesa Venezuela

El canciller Heraldo Muñoz viajó hasta Perú para participar de una reunión del Grupo de Lima, donde revisarán la situación de Venezuela.

Con respecto al motivo de su viaje, la situación de Venezuela y los comicios convocados, afirmó que esperan dar un mensaje que la mayoría del continente comparte. “Las elecciones unilaterales no cumplen con las condiciones democráticas, libres y transparentes, ni con las garantías que uno conoce”, manifestó.

“Cuando hay presos políticos, candidatos inhabilitados, partidos que no se pueden validar, cuando la coalición no puede participar; todas esas condiciones no son aceptables”, profundizó.

Ante una posibilidad de intervención por la fuerza en Venezuela, aclaró que “hay que descartar totalmente el uso de la fuerza. América Latina tiene demasiada historia detrás como para aceptar algo semejante”.

Por ello, sostuvo que deben buscar un mecanismo que contribuya al beneficio del país, el cual debe ser pacífico y político, para que los habitantes no sigan pagando las consecuencias.

“No quisiéramos que tengan que migrar de Venezuela. A Chile ya han llegado 100 mil, para qué decir de los países vecinos”, reflexionó.