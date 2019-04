Policial 20-04-2019

Carabineros de Linares educa a la ciudadanía sobre los ruidos molestos permitidos y prohibidos por la ley

Funcionarios de la oficina de integración comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, desarrollaron una acción preventiva en el sector correspondiente a la Villa Pablo Neruda, para ello recorrieron los pasajes Pablo Neruda, Farewell, La Sebastiana y Michoacán, con la finalidad de entregar afiches informativos a los residentes del sector respecto a la temática de “ruidos molesto permitidos y prohibidos por Ley”, ya que para vivir pacíficamente en comunidad, es necesario que todos colaboren y eso incluye no emitir ruidos molestos a deshoras.

Los ruidos molestos emitidos en zonas residenciales son regulados por el Decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que fija qué sonidos están permitidos y cuáles no, según explica la Biblioteca del Congreso Nacional.

La entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la norma es la Superintendencia del Medio Ambiente. Aparte de eso, las municipalidades pueden regular con ordenanzas los ruidos producidos en sus comunas, incluyendo los provenientes de casas, comercio, actividades públicas y privadas.

Los ruidos que están prohibidos son:

- Entre 07:00 y 21:00 horas: todos los ruidos que superen los 55 decibeles.

- Entre 21:00 y 07:00 horas: todos los ruidos que superen los 45 decibeles.

55 decibeles equivale al ruido que produce el funcionamiento del aire acondicionado, 60 decibeles se alcanzan durante una conversación normal, a 70 decibeles llega una aspiradora, y entre 100 y 110 decibeles una motocicleta.

Cuando las personas viven en condominios, está prohibido que perturben a sus vecinos con ruidos durante las horas que corresponden al descanso. Quienes no respeten eso, se arriesgan a recibir una multa de entre 1 y 3 Unidades Tributarias Mensuales ($48.353 a $145.059), según la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria. El tribunal puede elevar al doble su monto en caso de reincidencia.