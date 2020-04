Policial 15-04-2020

Carabineros de Linares realiza prevención de delitos durante emergencia sanitaria



Además de entregar recomendaciones para evitar el Covid_19, se resaltó la importancia de mantener el autocuidado en domicilios.



Recorren las calles de la ciudad cada día, en su vehículo policial. Ellos son el personal de Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Comisaría de Linares, quienes de forma diaria enfatizan la labor preventiva de delitos en el sector; pese a que se está viviendo la emergencia sanitaria del Coronavirus.

Liderados por la Sargento Johana Aravena han desplegado acciones preventivas en diferentes sectores de la ciudad, como las poblaciones Carlos Camus, Diego Portales, Porvenir y Miguel Cervantes, entre otros lugares; siendo el objetivo advertir a la ciudadanía sobre las medidas de seguridad para evitar el Coronavirus, resaltando la utilización de los elementos de seguridad (mascarillas y guantes), no visitar lugares con aglomeraciones, respetar el toque de queda decretado desde las 22:00 horas hasta las 05:00 am y, ante todo, quedarse en sus domicilios. Además de ello, en esta ocasión se entregaron medidas de seguridad para advertir posibles delitos en domicilios.

El Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Comandante José Lorca, dio a conocer la importancia de mantener sus domicilios seguros, además de resaltar que la seguridad es compartida “Es habitual que los delincuentes aprovechen el descuido de la persona para perpetrar un delito, por este motivo que su accionar es la búsqueda constante de domicilios vulnerables que le permitan un fácil acceso. Ante este accionar, es que Carabineros de forma asidua desarrolla acciones de seguridad con el fin de advertir a los vecinos ante posibles delitos, entregando información de autocuidado. A su vez, para fortalecer la seguridad y cumplir los objetivos, se debe trabajar de manera conjunta entre carabineros y vecinos, manteniendo una comunicación fluida y cercana, y de esta manera combatir la delincuencia”.

Dentro de las recomendaciones entregadas, se destaca que es indispensable conocer a los vecinos y el entorno, manteniendo una relación cordial y de solidaridad entre todos; Asegurar las puertas y ventanas de su hogar cada vez que salga del domicilio; Mantener rejas y protecciones; Evitar barrer o regar la calle con la puerta o portón abiertos y No entregar información personal a extraños sobre su domicilio y rutinas.