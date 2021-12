Policial 30-12-2021

Carabineros de Linares reitera que los fuegos artificiales están prohibidos



Carabineros de la Oficina de Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas y Explosivos, OS-11 de la comuna de Linares, junto a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) por estos días reafirman el compromiso preventivo para evitar la utilización de los fuegos artificiales durante las fiestas de fin de año, ya que los riesgos pueden ser fatales, dañando al que lo utiliza y a los espectadores.

Es por ello que se reitera que los estos elementos pirotécnicos están prohibidos, tanto su mantención, utilización y comercialización. Es por ello que se hace un llamando a las personas que sean testigos de la venta de estos artículos a denunciar de forma anónima a través de los números de emergencia 133 o acudiendo a la unidad policial.

Este es un delito el cual está penado desde los 61 días de presidio hasta los 5 años y con multas que bordean desde las 5 hasta las 20 UTM.

Carabineros reitera no usar, no vender y no comprar fuegos artificiales.