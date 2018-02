Policial 03-02-2018

Carabineros de Talca recupera moto robada

Personal de la Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos Talca (S.E.B.V), lograron identificar luego de efectuar un control vehicular en Avenida Colín con 20 Sur a una motocicleta marca YAMAHA ZF R15, la cual no portaba las placas patentes, y debido a una revisión de sus números identificatorios y de control se determinó por parte de los agentes del SEBV Talca que registraba un encargo por el delito de robo desde el mes de enero del año 2017 desde Santiago, desde donde se sustrajo momentos en que su dueño la había dejado estacionada en vía pública y luego de unos minutos la regresar ya no estaba en el lugar.

Posteriormente se detuvo al conductor de la moto, un hombre de iniciales F.A.M.P de 26 años, quien quedo a disposición del Ministerio Publico para continuar con las indagaciones respectivas del hallazgo.

A su vez, el Jefe de la Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos Talca (S.E.B.V) Capitán Iván Rebolledo Cabezas hace un llamado a la ciudadanía y enfatiza en no adquirir vehículos en el mercado informal “El mercado informal no es la vía por la cual se deben adquirir los automóviles, ya que su procedencia no es la apropiada; es por ello que se hace un llamado a la ciudadanía a que cuando necesiten comprar un automóvil lo hagan por las alternativas correcta y no adquirir vehículos en el mercado informal y de dudosa procedencia.”

La moto recuperada será entregada a su propietario dentro de los próximos días.