Policial 31-03-2022

Carabineros en un trabajo conjunto con Sernapesca incautaron más de 224 kilos de merluza en San Javier

Tras un control vehicular realizado en la Ruta L-30-M en horas de la tarde del martes



Carabineros del Retén de Santa Ana dependiente de la 5ta.Comisaría de San Javier, en un trabajo conjunto con personal de Sernapesca, precisamente en esta ocasión en la Ruta L-30-M obtuvieron resultados positivos incautando desde un vehículo que se trasladaba por dicha Ruta 224 kilos de merluza, combatiendo de esta manera la pesca ilegal.

Los 224 kilos de merluza, se incautaron debido a que no se contaba con el origen de su procedencia, por ende, es importante mencionar que la pesca ilegal pone en riesgo la salud de la población al no dar garantías de proveer recursos y productos pesqueros en buen estado, ya que no contaba con la documentación que acreditará el origen de la carga.

El conductor del vehículo fue puesto a disposición de la justicia, para continuar con las investigaciones de lo ocurrido.