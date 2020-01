Policial 10-01-2020

Carabineros previene el delito de abigeato en San Javier

El abigeato consiste en el robo de animales desde predios particulares, para ser vendidos o faenados clandestinamente, lo cual constituye un gran problema para los propietarios de ganado.

Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier asistieron a la Feria de Animales que se realiza semanalmente en la comuna, para entregar recomendaciones de prevención y de seguridad; dentro de ellas, se recalcó mantener en buen estado cercas y alambrada de los predios; conservar los animales marcados de forma adecuada; no dejarlos durante la noche cerca de la vía pública; registrar las patentes de vehículos sospechosos que pudieran andar rondando sus predios y avisar de forma inmediata; no adquirir productos de dudosa procedencia, la cual se puede identificar por sus bajos costos referentes al comercio establecido.

En la ocasión, se entregaron afiches con el objetivo de recordar las medidas de autocuidado que deben mantener los vecinos, a modo de resguardar sus animales en esta época del año, donde más se incrementa este delito en la zona.

Carabineros advierte a la ciudadanía en la prevención del robo de animales, realizando un llamado a toda la comunidad a no adquirir producto en lugares no autorizados o que no cumplan con los reglamentos estipulados.