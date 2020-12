Opinión 05-12-2020

CARLOS DEL CAMPO RIVERA, FUNDADOR DEL CLUB AEREO DE LINARES



Carlos del Campo Rivera, nació en Talca el 26 de agosto de 1899, vinculado a familias linarenses. Perteneció al Club Aéreo de Santiago. Cuando el filántropo norteamericano Daniel Guggenheim donó los terrenos para el aeropuerto de Los Cerrillos, en 1928, logró que el Presidente Ibáñez cediera al Club Aéreo de la capital una faja de terreno en el sector sur poniente, donde se levantaron dos hangares para esa institución.

Hemos ya narrado su heroico viaje a Lima en septiembre de 1937 en un débil aparato biplaza, de marca KLEMM L 25 1B, junto a Onofre Lillo para asistir a un encuentro aeronáutico donde se dio el nombre del aviador Jorge Chávez Dartnell al actual aeropuerto limeño. (Ver El Heraldo del 29 de julio del 2016 y la obra de nuestra autoría, Historia de Linares, páginas 712 a 727)

Tras representar dignamente a nuestro país, Carlos Del Campo Rivera y Onofre Lillo regresaron de igual forma a Santiago, aterrizando sin problemas.

Por este acto y su destacado aporte a la aviación, Carlos del Campo es designado en 1938 el mejor piloto civil de Chile.



EL CLUB AÉREO DE LINARES

La aviación civil de Linares tiene los primeros antecedentes, en consecuencia, en la hazaña de don Carlos del Campo Rivera ya descrita. Por esos días se inician las gestiones para crear en Linares un Club Aéreo, siendo Carlos del Campo una de las figuras principales en ese afán, en el que poco creían.

En 1944, editorialmente, El Heraldo de Linares destacaba que se efectuaban las primeras diligencias para fundar un Club Aéreo en la ciudad. Por esos días se constituyó la directiva provisoria, pero se exhortaba a las autoridades a ser parte de esta institución.

El directorio fue el siguiente:

Presidente: Carlos del Campo Rivera

Vicepresidente: Alejandro Vivanco Sepúlveda

Secretario: Eduardo Lenox-Robertson

Prosecretario: Ricardo Haz

Tesorero: Juan Ramírez

Protesorero: Pedro Val Calvo

Directores: Hugo Baeza y Rene Laulié

AERÓDROMO

Una de las preocupaciones primordiales era contar con un avión y, desde luego, un aeródromo, aun cuando el fundo Soledad, de la Escuela de Artillería tenía un pequeño campo de aterrizaje habilitado, pero pese a la buena disposición de la dirección de este organismo, no reunía las condiciones requeridas.

El Club Aéreo, en las gestiones legales, actuó con premura y obtuvo la personería jurídica en 1944, denominado Corporación Club Aéreo de Linares.

En 1945, se intensifican las diligencias para contar con un terreno destinado a pista de aterrizaje. Se propone un terreno al poniente de Linares, pero es desechado, por cuanto la ubicación debe ser de norte a sur.



LA DESTINACION DE UN AVION PARA LINARES

En abril de 1945 el gobierno informa que se han adquirido 89 aviones Fairchild, para destinarlos a los distintos clubes aéreos del país, legalmente organizados. Linares postula y es aceptado con el envío de una máquina, pese a que aún no cuenta con una pista de aterrizaje. A la llegada a Santiago, en septiembre de 1945, Carlos del Campo viaja a examinar el aparato el cual sólo tiene 35 horas de vuelo. El avión arriba al fundo Soledad el 6 de diciembre de 1945, pilotado por el Gerente de la Compañía Chilena de Aviación Juan Muñoz.

Es bendecido en el aeródromo de Panimávida el 30 de diciembre de ese año. Imparte el Sacramento el Obispo Monseñor Roberto Moreira e intervienen con un discurso el Presidente del Club Carlos Del Campo Rivera. Es madrina doña María de Luz Correa de Del Campo, quien rompe una botella de champaña contra la rueda del aparato. Más de treinta aparatos de clubes vecinos concurren a Panimávida para efectuar vuelos populares, causando gran expectación en la población.

ADQUISICION DEL TERRENO PARA CAMPO DE ATERRIZAJE

En julio de 1946, por gestiones del Alcalde Alberto Camalez y el Intendente Juan del Villar, se adquiere un terreno al oriente de Linares, en el sector de San Antonio. La venta la hace la Sociedad Periodística y de Rentas El Sur y compra el municipio para cederlo a perpetuidad al Club Aéreo de Linares.

La Dirección de Aeronáutica emite un informe favorable para el nuevo campo de aterrizaje.



PRIMER ATERRIZAJE DEL AVION FAIRCHILD

La pista quedó dispuesta en poco tiempo y con intensos trabajos. Tenía un largo de 800 metros y 100 metros de ancho.

El 29 de septiembre de 1946 el avión Fairchild CC KIB de Linares despegó desde Panimávida pilotado por Carlos del Campo Rivera y aterrizó minutos después en San Antonio sin problemas. Luego, lo hicieron, pilotando la misma máquina, los socios Arnoldo Conde, Mario Letelier, Pedro Val, Claudio Camerati y Eduardo Lenox.

El 3 de octubre se posó en la pista un avión de la Misión Norteamericana – en plan de inspección a pedido del Gobierno - quien efectuó la maniobra sin contratiempos.

Una de las medidas inmediatas a tomar, fue construir un camino recto y en buenas condiciones desde Linares a San Antonio.



PRIMEROS ALUMNOS.

Con nueve alumnos partió el Club Aéreo de Linares para formar pilotos, en enero de 1947. Fueron ellos, Juan Pablo Rojas Donoso, Sebastián Barja Blanco, Arnoldo Martinez-Conde, Pedro Val Calvo, Mario Letelier Donoso, Claudio Camerati, Eduardo Lenox Robertson, y Mario Bustamante del Campo. Las clases son dictadas por los pilotos de la FACH, tenientes Augusto Wiegand H. y Manuel Villalobos. Todos ellos obtuvieron su brevet de piloto el 25 de febrero de 1947, tras ser examinados por una comisión integrada por el General de la FACH Eduardo Muñoz Cortes Monroy y tres oficiales.

El bautismo tradicional es lanzar al piloto a una poza con barro, para que recuerde que pertenece a la tierra y volar es solo un acto pasajero.



LA NUEVA DIRECTIVA

Cumplidos los tramites de rigor y alcanzados los objetivos descritos, el Club Aéreo de Linares eligió su Directiva definitiva, quedando de la siguiente forma:

Presidente Carlos del Campo Rivera

Vicepresidente: Juan Ramírez González

Secretario Eduardo Lenox Robertson

Prosecretario: Fernando Blanco Lillo

Tesorero: Hernán Martínez.

Directores: Pedro Val Calvo y Alberto Camalez

Delegado ante el Club Aéreo de Chile fue designado Carlos del Campo Rivera.



AVION DE LAN

El 13 de abril de 1948 aterrizó en San Antonio un aparato de pasajeros de LAN, trayendo al Consejero de esa institución y ex intendente de Linares Juan del Villar, el cual efectuó el proceso sin problemas.

El aeródromo de Linares, tuvo notable utilidad y actividad, cuando ocurrió el desgraciado accidente del LAN DC- 3 210, estrellado en el sector de Las Lastimas, frente a Linares, el 3 de abril de 1961, convirtiéndose en el centro operacional de las labores de rescate.

La obra y la memoria del don Carlos del Campo Rivera en las alas de Chile y Linares tiene un lugar de honor, que desde hoy, será eterno en nuestra ciudad.







JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia