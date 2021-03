Opinión 09-03-2021

CARMEN ARRIAGADA GARCÏA, LA MUJER LINARENSE ARREBATADA POR TALCA



Talca, por la valiosa obra de don Oscar Pinochet de la Barra, logró restar a Linares a una de sus hijas más ilustres del siglo XIX: Carmen Arriagada García.

El siglo XIX, lo cruza la presencia bella y esquiva de Carmen Arriagada, la escritora epistolar que dejó tras de sí más de mil cartas, todas de estilo, ninguna semejante a la otra, plenas de afectos, recuerdos, nostalgias, comentarios de la sociedad talquina, todas inmersas de amor no contenido por el pintor bávaro Mauricio Rugendas (que ella disfraza bajo diversos nombres) que un día llega al Maule y otro desaparece, para no verlo más.

Aun cuando nació en Chillan alrededor de 1807, Carmen es, sin duda la primera escritora linarense. Efectúa traducciones para el periódico El Alfa de Talca y una publicación santiaguina. Sin su nombre, pero es ella. Silente, temiendo ser descubierta en su inteligencia y agudeza.

Vivió en Linares, pasó temporadas en Constitución, veraneó en el fundo Llancanao de Linares, propiedad de su familia. Su presencia en los salones no dejaron a nadie indiferente.

Es hija del militar Pedro Ramón de Arriagada y de María Antonia García. Estudió en Santiago y conoció los aristócratas salones de la sociedad. Casó a los 17 años con el oficial alemán Eduardo Gutike, mucho mayor que ella. En 1831 se radica en Talca donde vivirá hasta su muerte el 16 de junio de 1900.

En 1835, presuntamente a través de su esposo, conoce al pintor bávaro Mauricio Rugendas. En esa época vive en Linares, en una casa ubicada en el costado sur de la Plaza. En sus epístolas a su amado, le describe las noches de luna llena de ese Linares lejano y distante, la belleza de sus campos del entorno. No tiene vacilaciones en invitarle a visitar su hogar.

Es una mujer fuera de contexto: sostiene largos diálogos sobre pintura o arte con Rugendas y, cuando éste se aleja para siempre de Chile, se entrelaza con él una intensa correspondencia.

No vacila en asistir a las carreras de caballos en la Alameda de Linares o Talca, entonces simples arrabales. Es admirada por el Presidente Blanco Encalada. En carta a Rugendas dice con picardía: “Si no fueren su edad y circunstancias, temería por el reposo del General”.

Su biógrafo más encariñado la evoca: “Su amor romántico quedó para siempre en cartas que son las más bellas cartas de amor de una chilena del siglo XIX. Eso bastaría para que esta talquina de adopción pasara a la historia de nuestro país”.

Carmen no es espectadora pasiva: comenta las actuaciones de San Martín, siente cierto desdén por OHiggins, protesta por la persecución a Francisco Bilbao. Es pieza vital en la publicación del primer periódico talquino “El Alfa”, el 31 de octubre de 1844. En una de sus cartas dice: “Ayer fue un gran día para Talca, salió El Alfa y los talquinos parece que comprenden la adquisición que han hecho”, y confiesa un dato expresivo: “En mi casa se promovió la idea de la imprenta…”.

El editorial, en opinión de Pinochet de la Barra, es fruto de su ágil y a veces combativa pluma: “A ninguna sociedad privada pertenecemos por relaciones ni por compromisos. Somos leales y no hacemos a nadie sacrificio de nuestras opiniones”.

Está consciente de su capacidad y superioridad intelectual entre las mujeres de su tiempo. A Rugendas dice:”Quisiera verme por una vez en un círculo más extenso, entre gente instruida: conozco que pierdo las disposiciones que me da la naturaleza”

“En una palabra – dice su biógrafo – Carmen Arriagada es una de las mujeres más inquietas e instruidas de su generación. Algo injustamente desconocido en el Chile de nuestros días y que sobre todo a los talquinos interesa divulgar”.

Con esa misma firmeza sabe que su amado Rugendas se ha enredado en un romance con una chica de quince años, Clarita Condarco, en Valparaíso. No por eso dejará de recordarlo siempre.

Su figura grácil, su conversación en los salones maulinos en los fríos inviernos, hablando de política en igualdad de carácter con los hombres de su época, sus palabras ágiles y bien cimentadas en amplias lecturas, su coquetería innata, sus trajes elegantes, sus juicios sinceramente críticos sobre su entorno, su inquietud por conocer y entender la universalidad de su tiempo, la hicieron alejarse de la mujer de chal, tejedora de telares o rezadora de novenas del siglo XIX. A través de los años, por sobre las explicaciones o las descripciones de la sociedad aún colonial de los años ochocientos, Carmen Arriagada sigue sonriendo, con picardía y voluntad, en los cristales de los años, donde permanecen las imágenes del ayer.

Linares la ha olvidado injustamente.



Jaime González Colville

Academia Chilea de la Historia