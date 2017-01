Nacional 08-01-2017

Carolina Varleta confirma que será madre junto al hijo de Pedro Engel

La actriz dijo que las primeras semanas de embarazo fueron «complicadas», pero ya está retomando su rutina. Al padre de su hijo lo conoció durante un viaje por Europa.

Fue una fotografía publicada en Instagram por el ancestrólogo Pedro Angel la que anunció públicamente que la actriz Carolina Varleta será madre por primera vez. La ex figura de Canal 13 está a la espera de su primogénito junto a un hijo del tarotista, Kabir Engel. La actual voz de la radio FMDos contó a Las Últimas Noticias que tiene cinco meses de embarazo, y que sus primeras semanas no fueron fáciles. «Me tocó un comienzo (de embarazo) bien complicado, con muchas náuseas, pero ahora estoy retomando mi vida», dijo la conductora de «Té para dos». Varleta señaló que no le molestó que el panelista del matinal «Bienvenidos» diera a conocer su estado, pese a que ella protege su privacidad. «Yo soy muy reservada y poco asidua a las redes sociales porque básicamente siento que a nadie le importa lo que hago. Pero él es muy público, muy respetado y querido. Me impresiona lo que lo quiere la gente. No tengo ningún problema, él es súper cariñoso conmigo», aseguró. La actriz de 37 años contó que conoció al padre de su hijo en el extranjero, durante un viaje por Europa.