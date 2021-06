Social 17-06-2021

Carreras de Kinesiología y Nutrición UC preparan virtualmente a adultos mayores para “Camina60+: la meta es tu salud” del 2 de octubre

Activar a líderes en barrios y demostrar el uso efectivo de las tecnologías por adultos mayores, son parte de los desafíos de la iniciativa UC Camina60+, al que se sumaron las carreras de Kinesiología y Nutrición y Dietética UC, con cápsulas de video educativas y talleres online para promover la actividad física en el hogar y mejorar los hábitos alimentarios. Las académicas líderes proponen aprovechar la banda horaria de “Elige Vivir Sano” y caminar a diario.

Como cada 2 de octubre, Chile celebrará el Día Internacional del Adulto Mayor y para ello ya se prepara una caminata bajo el lema “La meta es tu salud”, iniciativa liderada el Programa Adulto Mayor UC, la dirección de deportes UC y la académica Julia Eugenia Martinez, y que hoy cuenta con el apoyo de docentes y estudiantes de las carreras de Kinesiología y Nutrición y Dietética UC, que preparan virtualmente a monitores en barrios y difunden cápsulas audiovisuales educativas y talleres online para ejercitarse en el hogar y mejorar los hábitos alimenticios.

Aún en tiempos de cuarentenas dinámicas, la banda horaria habilitada para la actividad física, en horario de 5:00 a 9:00 am de lunes a viernes, y de 5:00 a 10:00 am en fines de semana; es un espacio cautivo que los especialistas recomiendan aprovechar. Fernanda Calvo, académica de la Carrera de Kinesiología UC en el programa Camina60+, asegura que: “la caminata es una actividad sencilla y segura, ideal para adultos mayores, que ha demostrado reducir el impacto del proceso de envejecimiento, mantener la autonomía y mejorar la calidad de vida de toda persona”.

Para la académica, la pandemia obligó durante meses a la población de mayor riesgo a permanecer confinada y sin duda el sedentarismo perjudicó la condición de salud de muchos chilenos. “No obstante, nuestra Carrera desde un comienzo contribuyó con una serie de cápsulas de video con ejercicios simples para mantener activos a los adultos mayores en el hogar, y actualmente talleres online semanales, demostrando la capacidad de adaptación de este segmento al uso de las tecnologías”. “Algo interesante es que nos ha permitido la tecnología al llegar a muchas comunas y regiones del país, tenemos personas que se conectan desde La Serena, Puerto Natales, La Araucanía, y varias comunas de Santiago, y dentro de los talleres, dar espacios para conversar ha servido para generar un sentimiento de grupo que no pensamos se podría dar en este formato online”.

Julia Martínez, impulsora de Camina60+, comenta que hace 4 años tuvo la idea de celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor con una caminata en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, un encuentro que congregó a más de mil caminantes, la mayoría de ellos mayores de 60 años, pero también acompañados por familiares o amigos. “No podíamos imaginar lo que nos esperaban en el 2020, pero la pandemia no nos derrotó. Era importante no abandonar a las personas mayores que además fueron las más afectadas. Buscamos la única fórmula posible y realizamos Camina60+ on line y tuvimos más de 1200 inscritos”.



Actualmente, Camina60+ también realiza talleres online con los estudiantes de Kinesiología UC, de modo de combinar el trabajo de fuerza y equilibrio, con la caminata. “Nuestro plan es aún más ambicioso, queremos que los participantes incorporen el ejercicio físico a sus vidas y muchos de ellos se conviertan en líderes de grupos en distintas comunidades”, añade Julia.

Finalmente, Loreto Rojas, académica de la carrera de Nutrición y Dietética en Camina60+, comentó que: “como Carrera, es muy importante trabajar con los adultos mayores, lo que además nos alinea con lo que la OMS ha establecido, como la “Década del Envejecimiento Saludable”. En este contexto, prontamente haremos un Diplomado sobre Nutrición y Envejecimiento, mientras que fortaleceremos nuestra vinculación con el medio a través de alianzas positivas como la de Camina60+. Este año brindaremos acompañamiento para la actividad “Camina60+: la meta es tu salud” y haremos charlas conjuntas con Kinesiología UC sobre alimentación saludable para un mejor envejecimiento, prevención de la pérdida de masa muscular y cocina saludable en vivo, de modo de entregar herramientas prácticas para una mejor calidad de vida en el hogar”.