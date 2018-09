Opinión 25-09-2018

Carta abierta del historiador Jaime González Colville al diputado Rolando Rentería



SR:

ROLANDO RENTERÍA MÓLLER

LINARES



Estimado Señor Rentería:



En entrevista a Radio Buena Nueva, Ud formula diversas afirmaciones sobre mi libro Historia de Linares, afirmando que su familia fue dejada “fuera de la obra”, aludiendo a su señora madre, su señor padre y su abuelo materno, en virtud de lo cual es necesario precisar lo siguiente:

Dice que su señora abuela, doña María Angélica Möller Rojas fue reina de la primavera en 1958. Para su mayor ilustración le expreso que, tomando diez años desde 1950 a 1960, las soberanas de esas fiestas en Linares fueron:

En 1950: doña Dinelly Gidi

En 1951, doña Myrna Yugovic

En 1952, doña Carmen Avendaño.

En 1953, doña Gabriela Heisse Oschlewiki.

En 1954, doña Cecilia Villalobos Arellano.

En 1955, doña Sonia Cavalerie (Por el Liceo de Niñas se elige a Oriana Robbé, establecimiento que cumplía cincuenta años de vida)

En 1956, doña Marlenne Gidi (El Heraldo 1 de noviembre de 1956)

En 1957 doña Mirna Quinteros (El Heraldo 28 de noviembre de 1957)

En 1958 lo fue doña Mónica Christopher Hasselfeld (El Heraldo 9 de noviembre de 1958)

En 1959 no consta se haya efectuado Fiesta de la Primavera

En 1960, por la tragedia del terremoto del sur de Chile, de mayo de ese año, no consta se realizara la actividad.

En 1961, fue Reina doña Elle Delpín (El Heraldo 1 de diciembre de 1961)

En 1962 y 1963 no hay referencias de realización de la fiesta.

En 1964, lo fue doña Rosa Guzmán Gajardo.

En consecuencia, si la señora María Angélica ejerció este reinado, no ocurrió en los años que precisamos, por lo que la información que nos aporte el señor Rentería – exacta, documentada y respaldada – será gustosamente considerada.



Dice que se dejó fuera (o no se considera) la obra del Intendente Kurt Möller. Está equivocado:

En la página 42, donde se detallan los intendentes de la Provincia, se destaca la labor del señor Möller, (período 1956-1958): inicio de la construcción del edificio del Correo, inauguración de la Población Santa Bárbara de la Escuela de Artillería, terminación de la primera etapa del Liceo de Niñas, inicio de la construcción del Instituto Politécnico, el Hospital, el Hotel de Turismo, IANSA. Cabe explicar que está entre las autoridades que más iniciativas se le consideran.

Respecto de la IANSA, no se quiso expresar que don Kurt Möller compartía las dudas de don Aníbal León Bustos sobre si era pertinente ubicar a esta industria en Linares, por ello, si bien apoyó la fundación de esta empresa siendo Intendente desde 1956, no concurrió a la reunión efectuada en La Moneda y por ello no está en la fotografía de esa reunión que figura en la página 149.

Es más, en la página 645, al destacarse la inauguración de IANSA, se resaltan los agradecimientos al expresidente Ibáñez y al ya ex Intendente don Kurt Möller, habida consideración de que esta obra fue inaugurada bajo el gobierno del Presidente Jorge Alessandri el 3 de junio de 1959.

A mayor abundamiento de datos, se incluye el retrato del señor Möller en la página 45, primera línea, al centro.

La presencia de don ROLANDO RENTERIA MEDINA, está citada dos veces, una, al mencionarse el nombre de la Avenida que lo recuerda (página 753) y en la página 763, cuando al cerrarse el Banco de Linares, dio un juicio sereno y ecuánime sobre lo sucedido, muy por el contrario de las otras expresiones que se vertieron, lo cual lo mostraron como el hombre ponderado, justo y de notable capacidad que fue en vida.

Debo destacar además que, cuando falleció don Rolando Rentería Medina, en septiembre del 2011, apareció un artículo de mi firma en El Heraldo, donde resalté lo que expreso en líneas precedentes, toda vez que tuve el honor de compartir su amistad. Estoy cierto que el señor Rentería Möller debió leerlo.

A mayor abundamiento de datos la fotografía del señor Rentería Möller aparece dos veces en la obra (página 59 como Alcalde y página 107 como parlamentario), lo cual motivó el amistoso reclamo de otro ex alcalde y ex gobernador que lamentó no tener igual trato.

Ahora bien, si se hubiese publicado la Historia que elaboró una respetable institución regional, en una decisión del ex Alcalde señor Rentería, hoy no estaríamos debatiendo estos temas, por cuanto ninguno de ellos estaba considerado en sus páginas, además de otras omisiones ya latamente comentadas.

Por ello, decir que la familia de señor Rentería no está considerada o fue excluida de esta Historia es, sin lugar a dudas inexacto, injusto y exagerado. Además, ninguna motivación política ni religiosa se deslizó en este trabajo: la historia del Obispado está junto a la de la Logia Masónica y el monumento a las víctimas del período que se inició en 1973, está, de igual forma, al lado de la que conmemora al Gobierno Militar. Las generaciones venideras serán las que juzgarán.

Debo agregar que el Alcalde don Mario Meza no hizo sugerencia, opinión o comentario alguno que inhibiera la libertad del autor en la investigación de este libro. Por el contrario, dio muestras de amplitud de espíritu y tolerancia.

Los errores de apellidos existentes, cargos o fechas, propias de una obra de casi ochocientas páginas y más de mil quinientas citas bibliográficas han sido corregidos en el PDF que se subirá próximamente a la WEB y en la segunda edición que debe entrar pronto en prensa.

Finalmente sugiero al señor Rentería Möller leer no sólo los detalles del libro, sino que el libro en detalle.



Saluda muy atentamente a Ud.:





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia