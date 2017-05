Nacional 10-05-2017

Casi 25 mil personas en lista de espera murieron en 2016

Son 22.459 los pacientes que esperaban una primera consulta con un especialista y 2.358 los que necesitaban una cirugía.



Casi 25 mil personas murieron en Chile durante el año 2016 mientras estaban en lista de espera de hospitales, según informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales.



En el detalle, son 22.459 los pacientes que esperaban una primera consulta con un especialista y 2.358 los que necesitaban una cirugía, según informó El Mercurio.



Del total, 13.058 de los fallecidos son hombres y, en cuanto al rango etario, 18.423 son mayores de 65 años.



Sin embargo, desde la Subsecretaría señalan que "la relación entre la causa de muerte y el motivo de espera no es posible establecerla como causalidad de manera directa, por lo que responsabilizar a la gestión de un servicio de salud por el volumen de fallidos que posee en este ámbito resulta aún menos pertinente".



Las cifras son parte de un informe que entregó la institución al Congreso, en el que se dio cuenta de distintos indicadores de los 29 servicios de salud del país.



La diputada independiente, Karla Rubilar, manifestó preocupación por esta situación.



"Si nos damos cuenta de que compatriotas nuestros están falleciendo esperando atención y fallecen por esta espera, es una situación dramática", dijo la parlamentaria.



"Es una situación que vendría a revelar lo que esta pasando en nuestro país en materia de salud pública, pero también es cierto que hay que ver, porque muchas veces hay atenciones que no tienen que ver con la posibilidad de fallecer por esa falta de atención", añadió la diputada.



Pese a que desde el Minsal señalaron que no es posible establecer una relación entre los tiempos de espera y los decesos, la titular de Salud, Carmen Castillo, tendrá que responder por estas cifras ante la comisión de Salud de la Cámara, como lo señaló el diputado del PS y médico, Juan Luis Castro.



"La necesidad perentoria de que la gente vea satisfecha su atención de salud de manera inmediata y no tener el drama de vivir a la espera de una hora para un médico o morir en esa misma espera es francamente insostenible para un país como Chile", dijo el parlamentario.



"Creo que la cifra es elocuente, vamos a adoptar un camino en la comisión de Salud que es pedirle a la ministra que concurra a explicar los detalles y alcances de lo que significa esta cifra bastante delicada", añadió el legislador.



La comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo martes, donde solicitarán la concurrencia de la ministra Castillo en la primera sesión de mayo para que explique estas cifras.