Nacional 28-03-2018

Caso Matute: Jueza cierra investigación y tesis apunta a que joven fue drogado para ser víctima de una agresión sexual

La teoría, denominada "Hoja de Parra", fue desechada por la PDI a los pocos días de la desaparición del universitario a pesar de contar con un testigo protegido, y estuvo guardada en una carpeta por 15 años.

Hasta este martes 27 de marzo, el sumario de la causa de la desaparición y muerte del joven universitario, Jorge Matute Johns, se mantenía en reserva. En un encuentro sostenido hoy en la Corte de Apelaciones de Concepción, la ministra en visita Carola Rivas otorgó acceso total a la carpeta a los familiares del joven. De acuerdo al trabajo desarrollado por la magistrada y un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI, el deceso de Jorge Matute se dio producto de la ingesta de un fármaco pentobarbitral, suministrado con la intención de inhibir su voluntad y agredirlo sexualmente.

Así lo informó el Poder Judicial, con la publicación de un comunicado y una entrevista realizada a la ministra Rivas, donde admitió sentir "una frustración grande" porque esperaba "encontrar la verdad completa". "Si bien podía no encontrar la justicia que quería la familia Matute, porque ellos querían procesamientos y eventualmente ahí chocábamos con una eventual prescripción, lo que yo esperaba era encontrar la verdad completa y decirle: a su hijo se lo llevó tal persona y le hizo esto", aseguró. "Hoja de Parra" A los pocos días de la desaparición del joven, la tesis actual, denominada "Hoja de Parra", fue desechada por la PDI y guardada en una carpeta en dependencias policiales, donde permaneció por 15 años. Por lo mismo, no estuvo en conocimiento de los jueces que llevaron la causa. El 2 de abril de 2015, la magistrada tuvo acceso a la arista. Según ella, los involucrados actuaban individualmente y no de forma organizada, con el fin de tener sexo de modo "casual y anónimo", aprovechándose de jóvenes privados de sentido. "Esta línea incluso nos llevó a cuatro víctimas de situaciones semejantes: perdieron la conciencia por haber aceptado un trago y amanecieron al día siguiente en un departamento, su casa o en diferentes lugares sin saber cómo llegaron ahí, pero con evidencias de haber sido violentados sexualmente", afirmó Rivas.