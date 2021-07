Opinión 02-07-2021

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA CAPITULO 25





SE PREPARA LA LLEGADA DE LA ESCUELA DE ARTILLERÍA A LINARES



A fines de 1924 las autoridades anunciaron la próxima llegada de la Escuela de Artillería a Linares. Uno de ellos fue el anuncio del gobierno para designar una comisión que buscara un predio, que reuniera las condiciones del caso, para el servicio del Instituto que sería destinado a la ciudad. La comisión de esta gestión fue integrada por el General Ernesto Medina, el Comandante Arturo Puga y el Comandante Alfredo Coddou, y debían elegir un campo en los alrededores de Linares, donde realizar los ejercicios de tiro de la Escuela. Para ello se les otorgó un plazo que no excediera del próximo 1 de mayo, a fin de proponer el terreno adecuado.

El 27 de abril arribó a Linares el Comandante Coddou para analizar las posibles alternativas del predio en referencia. Un aviso publicado en la prensa local solicitaba que entre los requisitos estaba el ubicarse en los alrededores de Linares y con una extensión que permitiera disparar con un alcance de hasta diez kilómetros de distancia. Días después, sin dar mayores referencias, se informaba que ya había acuerdo para la adquisición del predio requerido, para lo cual se hacían las gestiones administrativas del caso. A fines de abril, entretanto, el Mayor Marcial Urrutia, dio cuenta de los avances y disposiciones para la llegada a Linares de la Escuela de Artillería. Explicó que inicialmente se debatió la idea de concentrar al Instituto con el Grupo Aldunate – que pertenece a ella – en la ciudad de Curicó trayendo a Linares el Dragones pero se abandonó este proyecto porque el Cuartel del Dragones es inapropiado para la Escuela de Artillería. Precisó luego el Comandante Urrutia, que la batería de 15.5 centímetros con tracción mecánica, recientemente adquirida en Francia, destinada a entrenamiento, formará parte de este Instituto para que todos los oficiales de Artillería que pasen por la Escuela tuvieran ocasión de practicar con esta nueva arma de combate.

Ante una pregunta referida a la próxima llegada de la Escuela de Artillería a Linares, el Mayor Urrutia dijo que la comisión integrada por el General Medina y los Comandantes Puga y Coddou debían definir, previamente, las siguientes exigencias: Si se ubica un fundo apropiado para los ejercicios y otras actividades que debe desarrollar la Escuela. Si, previo examen de esta comisión, se aprueba el actual Cuartel del Aldunate para que se instale la Escuela. Si Linares cuenta con casas habitaciones adecuadas para la residencia de los oficiales que deban destinarse a la Unidad. Y finalmente, las facilidades y colaboración que brinden las autoridades para estos fines. De igual forma, el Mayor Urrutia hizo notar que el inmueble aún no estaba terminado, faltando salas y localidades por construir, para lo cual el Supremo Gobierno había destinado $ 50.000, a lo cual era necesario sumar otros $ 40.000, siendo necesario habilitar, además, un picadero, indispensable para el funcionamiento de la futura Escuela. Finalmente, el Comandante Urrutia informó, se estaba adecuando un sector del Cuartel a fin de guardar allí los equipos recientemente llegados y que, en la actualidad, estaban almacenados en la Primera Compañía de Bomberos.

A principios de mayo la prensa anunciaba que era un hecho el traslado de la Escuela de Artillería a Linares, que hasta ese instante se encontraba en El Culenar, en los alrededores de Talca. Ello se materializó administrativamente, con la dictación del Decreto G. 4. N° 1556 del 14 de mayo de 1925, que dispuso: Vistos estos antecedentes y considerando la necesidad inmediata que existe de ubicar en otra parte la Escuela de Artillería. Decreto: Fijase como Guarnición de la Escuela de Artillería la ciudad de Linares.

El cuerpo legal fue firmado por dos linarenses: Arturo Alessandri Palma, Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo, Ministro de Guerra. Desde luego, esta decisión de gobierno era, sin lugar a dudas, la culminación de un anhelo profundo, permanente e insobornable de los linarenses. Un periódico local se comunicó con el Ministro de Guerra Coronel Ibáñez del Campo y aclaró las causas de esta decisión que, además eran de dominio público: conseguir un mejoramiento de las condiciones materiales del establecimiento porque en el sitio que actualmente ocupa ( El Culenar) no dispone de comodidades para desarrollar las enseñanzas por la falta de medios de subsistencia del pueblito de Villa Prat, y no contar con los profesores que deban proporcionar los conocimientos científicos a los alumnos de la Escuela. Además de estas causas, se daba el hecho de no haber sido posible, dotar de agua potable al inmueble de El Culenar, debido a razones técnicas. A ello se agregaba que, en los inviernos, el río Mataquito, cercano al lugar, sólo se atravesaba en balsas por no contarse con un puente, lo cual hacía riesgoso intentar salir del lugar. Por lo expuesto, el Ministro de Guerra había dado ya las instrucciones para que el traslado se efectuara a la brevedad posible.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia