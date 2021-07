Opinión 08-07-2021

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA CAPITULO 27



COMPRA DE LOS FUNDOS SOLEDAD Y SAN VICTOR: Como se expresó en líneas anteriores, una comisión del Gobierno e instruida por el Ministerio de Guerra, inició los contactos en Linares para la adquisición de un o dos predios que sirvieran de práctica de tiro a la Escuela. Incluso se publicó un aviso en la prensa llamando a que los interesados en efectuar esa venta, se contactaran con la Dirección del Instituto. Tras los trámites del caso, se ubicó a los fundos Soledad y San Víctor, al oriente de Linares, de propiedad de Víctor Álamos como los más adecuados para este objetivo, en virtud de lo cual se pusieron los antecedentes en conocimiento de las autoridades respectivas. El predio Soledad o Santa Filomena tenía un total de mil ciento noventa y nueve hectáreas y un costo de $ 280.000 y San Víctor se expresa que tenía dos mil hectáreas, pero cuya medición exacta la determinaría el Instituto Geográfico Militar, con un valor de $ 200.000. El 6 de octubre de 1925, mediante Decreto del Ministerio de Guerra A. 4. N° 3126, se dispuso la adquisición de ambos predios en los valores ya expresados para el servicio y polígono de Tiro de la Escuela de Artillería. El amplio cuerpo legal fijó y determinó los límites, servicios, derechos de agua y otros antecedentes de los terrenos. El decreto fue firmado por el Vicepresidente de la República Luís Barros Borgoño y el Ministro de Guerra Carlos Ibáñez del Campo. Culminaba de esta forma un fructífero año para Linares y el Cuartel Militar por el que tanto se luchó y el que, desde ahora sería una realidad y un orgullo para la ciudadanía

LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ESCUELA DE ARTILLERÍA EN LOS PRIMEROS AÑOS: Una de las situaciones que debió enfrentar la recién establecida Escuela, fue el que aún no se terminaban totalmente los edificios del Cuartel, cuyos trabajos, sin embargo, estaban en plena ejecución. En lo referido a su organización interna, y deducido de las Listas de Revistas de Comisarios y Reglamentos Internos y de Dotaciones de Paz, conforme las disposiciones de esa época, las modificaciones o adecuaciones realizadas fueron: En septiembre de 1925, se organizaron afectas a la 2° Batería, la Sección Medición y la Sección Observación Aérea, contando la primera con 2 clases y la segunda con 7 hombres de planta. Iniciándose el año 1926, se organizó la Sección Equitación y Tracción, afecta a la 2° Batería. El 14 de noviembre de 1927 se crea la Dirección de Estudios. Hasta esa fecha los alumnos habían estado agregados a las Baterías y se agrupaban en cursos para sus academias. A fines de noviembre de 1927, se refunden las Secciones de Medición y de Observación Aérea, en una Sección única, denominada Sección de Medición y Observación. El 13 de marzo de 1928 se crea la Sección Comunicaciones. Todas estas medidas administrativas, como se comenta precedentemente, estaban en conformidad con la estructura física del Instituto, por lo que, la organización muy cercana a lo que es hoy, se produce después de la conclusión de la totalidad de los edificios



EL HOSPITAL DE LA ESCUELA DE ARTILLERÍA Aun cuando no estaba totalmente terminado, a comienzos de 1928 el hospital de la Unidad Militar – según un largo editorial de la prensa de esos días – estaba ya cumpliendo su benéfica acción, tan necesaria en el ámbito castrense. El local de la Escuela de Artillería es una verdadera ciudadela que cuenta con grandes medios de vida y todos los medios para cumplir el fin que persigue, cual es la Instrucción Militar. Como toda agrupación tiene sus problemas difíciles y no es el menos complejo el de sanidad militar. Por esa época, los soldados sufrían no solo lesiones físicas, sino que, además, estaba la lacra de las enfermedades sociales, la tuberculosis y otras afecciones para lo cual las vacunas y medios preventivos eran aún incipientes. Gestión importante en la formación del hospital, fue del Director Coronel Pedro Vignola Cortez, quien estaba al frente la Escuela desde 1927. Médico de esta Sección era el Dr. José Manuel de la Fuente. Al conversar con la prensa, el Dr. de la Fuente expresó: “Es muy grande la acción social que está llamado a desempeñar un médico del Ejército, y en el último Congreso Médico y Naval de Valparaíso se dio especial importancia a este punto. Sobre todo en lo que se refiere a la tuberculosis, enfermedad que en nuestro país debe considerarse como epidémica”. El futuro centro asistencial estaba proyectado para contar con veinte camas, pero con opción de ampliar esa cobertura en caso de epidemias. Un pequeño pensionado estaba destinado a los oficiales.

Con este capítulo, damos por concluida esta relación histórica de los orígenes de la Artillería de Linares. En nuestro próximo episodio daremos, en la medida de lo posible, la galería de forjadores de este prestigioso Instituto Militar.











JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia