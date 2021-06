Opinión 24-06-2021

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES





Continuamos dando a conocer los orígenes de la fundación de la Escuela de Artillería de Linares, desde los primeros afanes de los linarenses, su creación en 1921 y hasta 1930, cuando se consolida en la Provincia y el país. (De nuestro libro inédito, Historia Militar de Linares)

CAPITULO 19

LLAMADO A PROPUESTAS PÙBLICAS PARA INICIAR LAS OBRAS DEL CURTEL

Allanadas las dificultadas, aclarados los puntos, asumidos los compromisos, la Comandancia General de Armas fue autorizada para llamar a propuestas públicas la cual se publicó por primera vez en Linares en las páginas del periódico La Estrella.

“Pídanse Propuestas Públicas para la construcción de un pabellón en el sitio destinado al Cuartel Militar.

Las propuestas se abrirán en la Comandancia General de Armas de esta ciudad el día 30 del presente a las 3 P. M.

Bases y antecedentes pueden consultarse en la misma Comandancia.

El Comandante General de Armas”.

El procedimiento siguió su curso y las obras se adjudicaron. Sin embargo, al presentarse el contratista para instalar faenas, se le dio a conocer, de parte del municipio, que no podría otorgar los recursos por el ya declarado déficit, pero a la vez, expresó la autoridad comunal que ni el comercio ni los vecinos ni nadie había dado un centavo para nada y que la persona que ofreció unos miles de ladrillos tampoco los daría.

Planteadas así las cosas, no quedó otra opción que recurrir a los beneficios y actividades lucrativas para financiar el aporte de Linares a la construcción del Cuartel.

EL GRUPO DE ARTILLERÍA DE MONTAÑA GENERAL ALDUNATE N° 3 INICIA SU TRASLADO A LINARES.

Entretanto, el 3 de octubre de 1919, llegó a Linares el Capitán Torres del Grupo de Artillería Aldunate acompañado de dos oficiales, para examinar las condiciones y circunstancias del traslado de esa unidad a Linares.

Lo anterior fue motivo de elogiosos comentarios en la prensa local e incluso de Talca, donde el diario La Mañana expresó:

“Con la alegría que es de imaginarse habrán recibido los vecinos de Linares a la guarnición del Grupo Aldunate que desde ayer practica su traslado a ese pueblo.

Demás está decir la importancia que esto tiene para Linares, dada la animación en todo sentido, el adelanto y la seguridad que la permanencia de un regimiento da a un pueblo.

Cábenos, pues, cumplimentar a nuestros vecinos y hacer nuestra su alegría por la realización de sus más ardientes deseos.

Con motivo del traslado de este grupo se ha dirigido a Linares el Comandante de la Brigada, señor Eduardo Medina, acompañado de su Ayudante Capitán señor Hernán Jarpa, para inspeccionar tanto el cambio de guarnición como el local en que quedará el Grupo Aldunate”.

En definitiva, lo que se planteó reiteradamente, desde que se destinó el Grupo de Artillería Aldunate a Retiro, finalmente se cumpliría. Entre el 24 y 25 de octubre, hombres y equipos de esta Unidad, que estaba al mando del Teniente Coronel Enrique Urrutia se trasladaron a Linares, para ubicarse en la Casa de Ejercicios, que pertenecía a la iglesia católica, que en esa época estaba en calle Colo Colo con Manuel Rodríguez, con entrada - como se ha dicho -por la primera de las nombradas. Debe recordarse que este inmueble fue uno de los que se estimó como adecuado, cuando se buscó un edificio en 1915.

Uno de los primeros actos administrativos del Grupo fue llamar a propuesta pública para la confección del rancho de 1920. Mientras se habilitaban las oficinas de las nuevas dependencias, la Comandancia funcionó en el Cuartel de Bomberos y, ese lugar, se fijó para abrir las propuestas a que se hace referencia.

El 11 de diciembre de 1919 - e instalado definitivamente el Grupo de Artillería de Montaña General Aldunate N° 3 en Linares - se realizó la primera revista de comisario, la que tuvo como Interventor al Tesorero Fiscal y al Capitán Edmundo Mardones.

EL AÑO 1920: LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEMORAN LAS OBRAS DEL CUARTEL

El 30 de diciembre de 1919, las autoridades y la sociedad de Linares recibieron oficialmente a la Unidad Militar que ahora guarnecía la Provincia desde la capital de la misma.

Un concurrido banquete, ofrecido en el Hotel Central, con un menú de ocho platos, vinos y finos licores, además de numerosos discursos de las autoridades y vecinos, fue la bienvenida con que la ciudad acogió a la Unidad Militar. Por su parte, el Comandante Urrutia, valoró los esfuerzos de tantos años efectuados por los ciudadanos para lograr el Cuartel, el cual ahora, esperaba que llegara a un buen fin.

Pero esta vez los esfuerzos para reunir fondos para la construcción del Cuartel se redoblan. En el Teatro Victoria se exhiben obras de teatro y cine para recaudar los recursos indispensables. Además la prensa da a conocer cada cierto tiempo los aportes de vecinos, empresarios y comerciantes, ya sea en dinero o materiales, que van dando forma a la aspiración de la ciudadanía. A fines de enero se computaban más de cuatro mil pesos, cantidad significativa para la época, reunida en menos de dos semanas, además de tejas, ladrillos, cementos, clavos y fierro donados por los ferreteros de Linares.

Una de las preocupaciones es acomodar un Casino de Oficiales para el Grupo Aldunate, para lo cual, sin mucha demora, se reúnen valiosas erogaciones.

De igual forma, se termina uno de los pabellones del Grupo de Artillería Aldunate, en virtud de lo cual se designa una Comisión Militar para recibirlo y examinar su construcción.

LOS SUCESOS POLITICOS DE 1920 RETRASAN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL

El 25 de junio de 1920, se efectuaron las elecciones presidenciales entre los candidatos Arturo Alessandri Palma - nacido en Longavì, provincia de Linares - y don Luis Barros Borgoño. El resultado fue un virtual empate que debía ser definido por un Tribunal de Honor, que se constituiría en el Congreso Nacional. Sin embargo, la fuerte adhesión popular que despertaba la personalidad de Alessandri provocó alarma en los sectores conservadores, toda vez que trabajadores y estudiantes se expresaban por primera vez en las calles, protestando por la posible elección de Barros Borgoño.

Fue entonces que el Presidente Sanfuentes, por consejo del Ministro de Guerra Ladislao Errázuriz, ordenó el 15 de julio de 1920, una movilización de tropas del ejército hacia el norte, con el pretexto de una ofensiva militar de Perú y Bolivia en contra de Chile para recuperar territorios perdidos en la Guerra de 1879. Para ello, se aprovechó la coyuntura de que el Gobierno de Bolivia, meses antes, había presentado un reclamo ante la Sociedad de Naciones, exigiendo la mediterraneidad para su país. La medida no tenía otra intención que sacar tropas a la calle y amedrentar a los partidarios de Alessandri.

En Linares, el 18 de Julio de 1920, cumpliendo las instrucciones del Gobierno, la Comandancia General de Armas, accidentalmente a cargo del Mayor Enrique Urrutia, convocó a los reservistas del Ejército de los años 1913 a 1919, por treinta días, pertenecientes a los Regimientos de Infantería N° 8 de Caballería "Dragones” N° 1 y del Grupo de Artillería "General Aldunate” N° 3.

De igual forma, se convocó a las reservas del Regimiento de Ferrocarrileros y del Batallón de Telégrafos de los años 1918y 1919.

A principios de agosto, el Grupo de Artillera Aldunate, compuesto por quinientos hombres, se embarcó hacia Concepción, siendo despedidos por una gran cantidad de linarenses y autoridades en la Estación. En Talcahuano, se embarcarían en el vapor "Mapocho” hacia Antofagasta.

Pero ya en octubre, se retomaron las actividades para seguir avanzando en la construcción del Cuartel. El 17 de octubre de 1920, se llamó a propuestas públicas para edificar el pabellón de alojamiento de tropa del recinto castrense, las cuales se abrirían y adjudicarían el 25 de ese mes, en la Comandancia General de Armas de Concepción.

Terminado aquel extraño envío de tropas al norte por causas nunca bien explicadas, se dispuso el regreso de las diversas unidades a sus lugares de origen. El 5 de noviembre se dio a la publicidad un telegrama del Ministerio de Guerra dirigido a la Comandancia General de Armas de Linares, donde se anunciaba la llegada del Grupo de Artillería Aldunate el 5 de noviembre a Talcahuano, tras más de un mes y medio de permanencia, sin ninguna utilidad, en el norte.

El 16 de noviembre, la Unidad arribó a Linares, siendo recibidos por una gran cantidad de público en la estación, con la presencia de la Banda de Músicos del Regimiento de Artillería Chorrillos de Talca. Las autoridades saludaron a jefes y oficiales y el Grupo marchó por calle Independencia hasta la Plaza de Armas. En la noche, la banda del Chorrillos brindó una amena retreta a la ciudadanía.

Ya definitivamente asentado en Linares, con pabellones del Cuartel en construcción, el Grupo de Artillería Aldunate estaba cada vez más integrado a la ciudad y sus habitantes.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia