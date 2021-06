Opinión 25-06-2021

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES



Continuamos dando a conocer los orígenes de la fundación de la Escuela de Artillería de Linares, desde los primeros afanes de los linarenses, su creación en 1921 y hasta 1930, cuando se consolida en la Provincia y el país. (De nuestro libro inédito, Historia Militar de Linares)

CAPITULO 20

PRIMER TORNEO HIPICO CON PARTICIPACION MILITAR

El sábado 25 de diciembre de 1920, la Federación Deportiva de Linares, donde cada vez tomaban mayor fuerza los deportes chilenos, organizó un torneo hípico, al cual se invitó a la oficialidad del Grupo Aldunate y del Regimiento Chorrillos de Talca, el cual se efectuó en el recientemente inaugurado estadio de Linares. Además participarían jinetes de Linares, Parral y Villa Alegre.

La fiesta equina reunió una gran cantidad de gente, que prácticamente hizo estrecho el recinto. En el ámbito de la participación castrense, destacaron los Tenientes Iturriaga y Gajardo y el Capitán Morales, quienes participaron en la prueba "el salto de la rosa”.

Los premios, en la parte hípica militar, fueron los siguientes:

Torneo Hípico Militar:

Primer Premio, Medalla de Oro, Teniente Manuel Rodríguez, de Talca, montando a "Faraón”.

Segundo Premio, Medalla de Plata, Teniente Fernando Cabezón Díaz, de Linares, montando a la yegua "Agraria”.

Salto Reglamentario para militares:

Premio Único, Medalla de Plata, Teniente Daniel Barría de Talca, montando a "Faraón”.

Juego de la Rosa:

Premio Único, Objeto de Arte, Capitán Morales de Talca.

En general - dijo la prensa - el concurso hípico estuvo esplendido, sobre todo en la parte militar a cargo de nuestros distinguidos oficiales del Grupo de Artillería Aldunate y algunos del Chorrillos de Talca.

El público aclamó con entusiasmo la actuación de los Tenientes Iturriaga, Gajardo, Cabezón, Rodríguez, Barría y Capitán Morales.

LA ASUNCION AL PODER DE DON ARTURO ALESSANDRI PALMA

Entretanto, en una reñida y estrecha elección, había logrado asumir la Presidencia de la Republica don Arturo Alessandri Palma, nacido en Longavì en 1868, entonces comuna de Linares.

El 23 de diciembre de 1920, en medio del regocijo de esta provincia, se ceñía la banda del poder y recibía los símbolos del Estado.

Poco después de su elección, una delegación de estudiantes de Linares, viajó a Santiago a saludarlo, ocasión en que le hicieron entrega de las más urgentes demandas para la zona, la que era encabezada por el Cuartel Militar y la destinación de un regimiento para la Provincia.

A comienzos de 1921 ya estaban terminados los dos pabellones de los cuales se ha hablado. Pero en una visita al Cuartel efectuada por reporteros de la prensa local se advirtió que aún no tenían luz ni agua potable, lo cual impedía su uso.

Además se echaba de menos construir la enfermería, la que funcionaba en una carpa y la guardia debía permanecer a la intemperie. Sin embargo, las autoridades y ciudadanía tenían presente estos problemas. El Intendente recién designado por el Presidente Alessandri, don Vicente Acuña, de inmediato dispuso medidas para agilizar las obras. El 11 de febrero de 1921 dirigió un largo oficio al Ministro de Guerra y Marina Carlos Silva Cruz, donde le detallaba la aún desmejorada situación del Grupo de Artillería General Aldunate, las carencias del edificio y la forma bastante difícil en que vivía el personal de esa unidad. Su descripción es elocuente:

“El Intendente y Comandante General de Armas de Linares, tiene el honor de representar a Ud. la necesidad imperiosa e impostergable de proceder a la mayor brevedad a ejecutar en el Cuartel del Grupo de Artillería General Aldunate N°3 de guarnición en esta ciudad, los trabajos necesarios para la construcción de tres pabellones que sirvan para la enfermería uno, para la confección del rancho y comedores de tropa otro y el tercero para pesebrera del ganado de una batería.

El Cuartel en que está actualmente la tropa y el ganado del Grupo de Artillería General Aldunate consta solamente de un pabellón para dormitorio de la tropa aun sin la capacidad necesaria para el total de la dotación del Grupo y sin servicios higiénicos por falta de servicio de agua potable.

El rancho de la tropa se confecciona en la actualidad bajo los árboles de los patios, sin comodidad alguna y a toda intemperie, la enfermería está instalada en carpas de campaña, sobre el nivel del piso de los patios, sin ningún pavimento y soportando la influencia de los vientos reinantes en toda su fuerza, pues las carpas no bastan ni con mucho para producir abrigos a los enfermos”

“Esta situación - explicaba el Intendente Acuña - no se puede prolongar porque sería inhumano si US permite esta expresión, mantener en el invierno a enfermos entregados a los rigores de la estación, sin abrigo, sobre un suelo húmedo y sin más los rudimentarios elementos necesarios a su cuidado y a su mejoría".

“Por lo demás cree el suscrito de su deber hacer presente a US que ya en el mes de abril comienza con alguna crudeza la lluvia en esta región, y que toda obra en el sentido que lo solicita habrá de iniciarse con alguna anterioridad para que pueda producir todos los beneficios que la Guarnición Militar espera de esta medida salvadora de US.”

El 26 de febrero la autoridad militar efectuó una revista al Cuartel, encabezada por el General Inspector de Artillería Coronel Julio Navarrete, además del Coronel de la III Brigada de Artillería, Coronel Ernesto Medina. De ello se envió un detallado informe tanto al Comando en Jefe del Ejército, como al Ministro de Guerra.

La visita de Alessandri a Linares

El 25 de marzo de 1921, el Presidente Arturo Alessandri efectuó la primera visita oficial a Linares. El Mandatario arribó a la estación en un tren especial, donde fue recibido por las autoridades locales, más un crecido número de personas que le aclamaron a su llegada, mientras la banda de músicos entonó el himno nacional al momento de descender del carro.

Tras saludar a quienes le aguardaban, se trasladó al tren de Panimávida, para dirigirse a pernoctar en las Termas, retornando al día siguiente a la ciudad a fin de visitar diversos servicios.

Acompañado del Intendente Vicente Acuña, recorrió el hospital, en donde dispuso se estudiara la opción de construir una maternidad, para continuar luego a los Liceos de Hombres y de Niñas.

Sin embargo, la visita más detenida fue la realizada a las obras del Cuartel Militar, la cual efectuó acompañado del Coronel Ernesto Medina Parker y del Comandante del Grupo de Artillería Coronel Enrique Urrutia, recibiendo las explicaciones de las obras ejecutadas y de las que era indispensable efectuar.

El Jefe del Estado almorzó en el Casino de Suboficiales, al que había sido previamente invitado, donde departió con el personal militar. Es probable que, tras esta visita, Alessandri haya decidido la fundación de la Escuela de Artillería, que efectuaría dos meses después.

Tras la recepción en el Cuartel Militar, El Presidente tuvo un emotivo reencuentro con su infancia, pues tomó el tren para dirigirse a Longavì, donde fue recibido por vecinos que le habían conocido, entre ellos “cinco viejitos, antiguos sirvientes de la casas del padre del señor Alessandri y que, desde lejos, habían venido a saludarlo especialmente” y a los cuales el Mandatario abrazó cariñosamente. Luego se dirigió hasta la casa en que nació, en esa época propiedad de doña Laura Urrutia. En la noche, regresó a Panimávida, para retornar el domingo a Santiago.

La presencia del Presidente en Linares - y especialmente en el recinto militar - dio frutos en breve tiempo. A principios de abril se dispusieron fondos para reiniciar las obras, las cuales esta vez, pretendían terminar el edificio en su mayor extensión y dependencias.

“Estos trabajos - decía una nota de prensa - posiblemente estarían terminados al final del próximo mes. Por lo que hace al departamento que sirve de cuerpo de guardia que se construyó por administración y con fondos del cuerpo está ya totalmente construido.

Otro tanto sucede con el departamento donde se confecciona el rancho para la tropa.

Actualmente se continúan los trabajos de un pequeño departamento destinado para la cantina de la tropa".

Sin duda alguna que para los linarenses, la visita presidencial dio un nuevo aire a los trabajos del Cuartel, que ya tenían casi diez años de iniciados. Pero era inminente una trascendental decisión presidencial referida a la futura Escuela de Artillería.





Foto: General Ernesto Medina Parker, quien con el grado de Coronel de Artillería, acompañó al Presidente Alessandri a Linares en marzo de 1921, ad portas de la fundación de la Escuela de Artillería.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia