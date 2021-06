CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES

Opinión 30-06-2021

Continuamos dando a conocer los orígenes de la fundación de la Escuela de Artillería de Linares, desde los primeros afanes de los linarenses, su creación en 1921 y hasta 1930, cuando se consolida en la Provincia y el país. (De nuestro libro inédito, Historia Militar de Linares)

LINARES IMPIDE TRASLADO DEL GRUPO ALDUNATE A TALCA.

En el ámbito de traslados y readecuaciones de unidades militares que se difunden en esos días, se da a conocer una resolución del Ministro de Guerra y Marina General Luis Brieva Arán, en donde dispone diversas medidas referidas a los cuerpos castrenses del país. El rumor era efectivo. Según disposición gubernamental, el Grupo Aldunate recibió la destinación, mediante Decreto N° 428 del 26 de febrero de 1924, se dispuso que El Grupo de Montaña N° 3, constituirá el 1er Grupo del Regimiento de Artillería afecto a la Escuela de Tiro, con guarnición provisoria en Talca. Según esta disposición gubernativa – dice la prensa – varios Cuerpos tendrán que cambiar de guarnición, estando entre éstos el Grupo de Artillería Aldunate que desde el año 1920 reside en Linares. La sola enunciación del cambio de esta Unidad provocó un intenso malestar en la opinión pública de Linares que ve desarmadas de la noche a la mañana las expectativas de progreso para la ciudad”. La prensa local se refirió al inminente peligro que dicho cuerpo sea cambiado de la noche a la mañana por un pequeño escuadrón de Zapadores. La disposición ministerial en lo pertinente a Linares, decía: Designar y preparar para su traslado las baterías que deberán agregarse a la I y II Brigadas de Caballería de guarnición en Iquique y Linares respectivamente, y finalmente, designar la batería que servirá de base para la organización de la batería pesada de guarnición en Santiago. La alarma cundió en Linares y, de nuevo, como en los tiempos cuando se luchaba por la construcción del Cuartel, una amplia comisión de linarenses inició los urgentes y apremiantes envíos de telegramas, tanto a las autoridades de gobierno, como a los parlamentarios que representaban a la zona. Es consecuencia – se expresó – se hace ahora más indispensable que nunca la acción colectiva del vecindario de Linares para obtener la revocación del Decreto Supremo que dispone el traslado a Talca del Grupo de Artillería General Aldunate. Las altas esferas de la Moneda recibieron una verdadera avalancha de notas de protestas por esta decisión, que incluso fueron advertidas por el Presidente Alessandri, quien a su vez dio instrucciones al Ministro de Guerra y Marina sobre lo acontecido. Es así como, el Ministro General Brieva se comunicó con el Director del Grupo Aldunate, Mayor Enrique Urrutia, el que luego convocó a la prensa de Linares para desmentir el hecho y precisar que el Grupo de Artillería Aldunate no sería trasladado antes de un año. Por ello, casi dos meses después de la disposición anterior aquel Decreto fue reemplazado por el siguiente: Santiago 14 de abril de 1924. S. E. decretó hoy lo que sigue: Vistos estos antecedentes y considerando: Que el Grupo de Artillería N° 3 General Aldunate debe constituir el primer Grupo del Regimiento de Artillería afecto a la Escuela de Tiro funciona en el Campo Militar El Culenar y teniendo presente que actualmente se gestiona la venta de ese predio fiscal. Decreto: El Grupo de Artillería N° 3 General Aldunate continuará, hasta nueva orden, de Guarnición en la ciudad de Linares. Tómese razón y comuníquese. Alessandri – Luis Brieva. Se dio como razón el que las dependencias del Regimiento Zapadores de Talca – destino del Grupo Aldunate – eran insuficientes para acoger a la tropa. Además, el proyecto de un futuro Cuartel en el sector de El Culenar, no era posible de asumir ahora, por los altos costos y la endémica escases de recursos públicos. En la situación intervino el Jefe de la 3° División Militar General Pedro Dartnell quien hizo oír su autorizada voz para expresar que: El Aldunate debe permanecer en esta ciudad para satisfacer tanto a las exigencias militares como a las meramente administrativas de la provincia. A raíz de esta circunstancia – que no era nueva en el acontecer del Grupo Aldunate, por cuanto de su traslado se habló al menos tres veces en ese período – las autoridades linarenses iniciaron las diligencias para que éste se transformara en Regimiento, dándole de esta forma, permanencia y vigencia en la ciudad. Desde luego, la fallida gestión de contar con una banda era demorada o tramitada por esta circunstancia. Naturalmente que al elevarse a Regimiento el actual Grupo – decía la prensa – traería aparejado la dotación de una banda de músicos.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

