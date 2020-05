Crónica 24-05-2020

Centro de Negocios de Linares acompaña y capacita a emprendedores en tiempo de pandemia



El mundo del emprendimiento está lleno de éxitos y fracasos. Y aquí se conjugan sueños, esperanzas y desafíos de quienes tienen una idea de negocio y buscan plasmar su sueño en un proyecto propio el que no está exento de tropiezos, pero también de grandes y profundas satisfacciones que se traducen en aquel proyecto muchas veces largamente esperado.

Pese a los duros días que vivimos, el trabajo del equipo de asesores del Centro de Negocios de Linares realiza constante acompañamientos remotos a sus clientes, resolviendo inquietudes y entregando herramientas ara fortalecer sus proyectos; lo que va de la mano de permanentes capacitaciones online.

Son decenas quienes están directamente vinculados directamente con el centro en Linares, como estos dos casos que presentamos en esta oportunidad.



DE ESTAMPADOS A MASCARILLAS



Valeria Contreras es fundadora de “Tinta, Papel e Impresiones” en la comuna de Yerbas Buenas, y clienta del Centro de Negocios de Linares. Desde su nacimiento como emprendimiento se han dedicado al estampado tradicional en tela, pero a raíz de la pandemia el negocio se vio bruscamente afectado “por lo que debimos reinventarnos y decidimos jugarnos por la confección de mascarillas”.

Se organizaron y luego de implementar los estándares que exige la normativa sanitaria comenzaron a crear y comercializar mascarillas las que incluso tienen modelos personalizados, teniendo especial aceptación aquellas que incluyen modelo para niños y recibiendo pedido de empresas lo que “ha permitido que tengamos un nuevo aire y poder con ello revitalizar nuestro emprendimiento. Nos ha ido muy bien, lo que sumado a las asesorías y capacitaciones online que hace el centro de Negocios nos permite no quedarnos a tras en las herramientas más efectivas para comercializar más y mejor nuestros productos.” A Valeria se le puede contactar a través de su cuenta en Facebook https://www.facebook.com/valeria.N.contreras.orellana







HELADOS EN TIEMPO DE CUARENTENA



A pesar de que se nos vienen las bajas temperaturas, Carlos Espinace Valverde, fundador del Emporio Doña Florencia, gelatería ampliamente conocida en el sector céntrico de Linares no ha dejado de buscar el camino para sacar adelante su negocio.

Como cliente del centro Linares, ha recibido permanente asesoría a pesar de no existir contacto presencial con el equipo de Sercotec lo que le permitió luego de analizar la situación del mercado local, decidirse por ampliar su comercialización de productos.

“La llegada de la pandemia nos complicó ya que no podemos vender nuestros productos en tienda por lo que luego de hacer algunos ajustes y recibir la orientación de los asesores implementamos rápidamente el servicio Delivery, lo que muestra algunos efectos positivos que esperamos sigan mejorando en el tiempo. Hemos tenido una buena aceptación y la verdad es que ha sido un acierto, por lo que hemos además incorporado el servicio de cafetería y pastelería para que el frío no sea un obstáculo en nuestro negocio”.

Entre sus productos destacan helados de Yogurt de Fruta (con y sin lactosa) y Artesanales en distintos sabores y en versiones Cono o envases de medio litro o un litro. Les pueden contactar a través de su Fanpage: https://www.facebook.com/pg/emporiodonaflorencia

Para el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo; “el ejemplo de estos dos casos de la provincia de Linares, simboliza el empeño y garra de toda una región donde el motor de la economía es precisamente el emprendimiento que da trabajo y lucha por mantener y sacar adelante su negocio y su idea de negocio. Y allí están nuestros centros, apoyando y capacitando hoy vía remota a miles de personas en todo el Maule. Esto es lo que nos ha pedido el Presidente, no dejarlos solos y acompañarlos en esta difícil etapa. Nuestro mensaje de ánimo y fuerza para todos ellos y a seguir adelante, que esta pandemia va a pasar y nosotros vamos a seguir allí con todos nuestros asesores y Centros de Negocio para fortalecer sus proyectos”.