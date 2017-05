Política 30-05-2017

Ceroni (PPD): “acepté la petición del partido e iré como candidato a diputado por el Maule Sur”

A pocos meses de entrar en la recta final de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, el actual Diputado PPD por el Distrito 40, Guillermo Ceroni, adoptó decisiones y definiciones importantes y ya se encuentra rediseñando su estrategia para seguir representando desde el Congreso a los electores y electoras del Maule Sur.

A ese respecto, el propio Ceroni explicó que “el partido me pidió en forma especial que declinara a la candidatura senatorial y vaya como candidato a Diputado, considerando que necesita un buen candidato a diputado por toda la zona que implica el Maule Sur, vale decir, la Provincia de Linares complementada con la Provincia de Cauquenes”.

Agregó que “en el fondo el partido quiere que acepte esa petición y que Jorge Tarud vaya como candidato a Senador por la Región del Maule, y así ambos nos apoyemos recíprocamente. Por tanto, uno debe pensar en los intereses del partido y lo que es mejor políticamente, así que acepté, además que así tendré mucho más tiempo para poder recorrer los distintos territorios y representar de muy buena manera a estas zonas, por lo que nos pondremos a trabajar firme desde hoy mismo en este nuevo y gran proyecto”.

Consultado respecto de su nuevo enfoque o estrategia de campaña, Ceroni adelantó que, en primer lugar, “quiero estar mucho más en contacto con la gente, tal como lo he hecho todos estos años en el distrito 40, donde la gente me conoce y sabe cómo trabajo… la ciudadanía tendrá a un diputado cercano y muy preocupado de la gente, en especial de la tercera edad, de las pensiones y de la salud, para que el nuevo Hospital de Linares se construya lo antes posible”.