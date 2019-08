Política 17-08-2019

Cerrarán cuenta bancaria paralela del Senado

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), confirmó que la comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta decidió cerrar la cuenta paralela no informada a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y que contuvo cerca de $1.000 millones.

Luego de la sesión extraordinaria que la instancia realizó el martes, el legislador reconoció a El Mercurio que “no se tomaron las medidas que debieron haberse tomado. Como en toda la administración pública, una cuenta fuera de la provisión regular debe ser informada a la Dipres”.

“Se harán las cosas que no se hicieron en su oportunidad y eso significa oficiar a la Dipres y concordar cómo se liquida y se termina en el más breve plazo esa cuenta que no corresponde que exista”, acotó el titular de la Corporación.

En esa línea, el parlamentario afirmó que “es un hecho que no debe ser tolerado. Cualquier cuenta adicional debe ser informada, en este caso a la Dipres, que es la que provee los recursos a la corporación”.