Crónica 07-02-2019

CFT del Maule realiza llamado a postular a las ayudas estudiantiles

Para quienes no completaron el formulario durante el primer período podrán hacerlo durante este mes de febrero.

Linares.- Desde el 14 de Febrero, al 14 de marzo se realizará un nuevo período de postulación al FUAS, formulario Único de Acreditación Socioeconómica que permite poder acceder a gratuidad, becas y créditos que entrega el Estado.

El llamado, es a quienes estudiarán este año y no han realizado el proceso de postulación, así expresó Patricia Morales, jefa de la Unidad de Desarrollo Estudiantil del CFT Estatal del Maule, quien indicó: “La invitación es para todos los estudiantes egresados de cuarto medio, que deseen continuar una carrera de Nivel Superior, y también mayores de edad que tengan pendiente sus estudios de Nivel Superior”.

Quienes están trabajando también pueden hacer uso de estos beneficios y completar el formulario, así señaló Patricia Morales, jefa de la Unidad de Desarrollo Estudiantil, quien dijo: “el llamado es para todos aquellos estudiantes y trabajadores del Maule Sur, para que aprovechen esta nueva oportunidad, esta nueva apertura de completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, para acceder a becas, créditos y financiamiento estudiantil”.

Quienes completen el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), y se matriculen en el CFT Estatal del Maule pueden optar a los beneficios de gratuidad, becas y créditos del Estado.

El trámite se realiza en línea en las páginas www.gratuidad.cl www.beneficiosestudiantiles.cl www.fuas.cl y estará dirigido a quienes ingresan a Educación Superior, y no completaron el Formulario durante el primer proceso.