Crónica 14-02-2017

Chanco: Carabineros promueven medidas preventivas ante incendios forestales.

Funcionarios policiales de la 2da comisaria de Carabineros de Chanco desarrollaron la difusión dirigida a los visitantes que se encuentran en la zona, específicamente la Reserva Forestal Federico Albert, que se ubica en la Región del Maule, provincia de Cauquenes, comuna Chanco. El cual se enmarca en una zona de maravillosa naturaleza, rodeado de una vegetación ensimismaste y que deja perplejos a las personas que lo recorren, destacándose la protección de fauna como la perdiz chilena, garza grande, lechuza blanca, pitío y coipo y en lo que flora se refiere, está el boldo, peumo, corcolén y maqui.

Po su parte Carabineros de Chile, busca orientar en materia preventiva sobre la ocurrencia de incendios forestales y que hacer frente a la ocurrencia de ellos, es por esto que se entrevistaron con los turistas entregando consejos a mantener en cuenta ante incendios forestales y como evitarlos, dejando claro que las medidas de precaución que se deben tener en cuenta son:

-Mantener la calma.

-Colaborar con los profesionales de vigilancia y prevención de incendios forestales y respetando siempre sus indicaciones.

-Recordar que la época más propicia para los incendios forestales se ubica en los meses secos del año.

-Si se necesita hacer quemas, consultar antes con el técnico agropecuario del área.

-No tirar cigarros o cualquier otro objeto encendido sobre la vegetación.

-Apagar perfectamente las fogatas.

-Evitar que los niños jueguen con cerillos y cohetes.

-Evitar prender fuego a los residuos de cosechas.

-Avisar a las autoridades sobre cualquier intento de incendio.

-Mantenerse siempre de espaldas al viento.

-No arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en predios baldíos, a la orilla de las carreteras y caminos, ni en la vía pública.

-No usar el fuego para limpiar terrenos baldíos o patios.