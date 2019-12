Opinión 03-12-2019

Chile entre dos puntas

Claro, no se trata de las dos puntas de la famosa tonada. No, aquí en las dos puntas nadie aguarda con cariño, más bien todo aleja ; no hay cueca tampoco samba, en vez de eso, hay dolor y miedo …

Se trata de un lugar en el cual en el medio no está el centro, en el medio está Chile.

Las dos puntas no son bellas: en una, las heridas graves y gravísimas, los rostros mutilados; en la otra, destrucción asoladora, el vandalismo, la violencia feroz y ciega.

CHILE ESTÁ AL MEDIO.

Chile está al medio. El Chile que protesta, el Chile que se rebela sin violentar su entorno, ese que reclama con la no violencia como arma, ese que canta, toca la cacerola, que baila, que pinta, ese que hace del poema su manera de hablar. Ese que dialoga en Asambleas y Cabildos diversos. Esa parte de Chile que desde el Exilio nos mira con una mezcla de alegría y de tristeza.

Ese que propone reformas estructurales, que también reclama por cuestiones precisas, muy precisas en educación, en salud, en pensiones, en salarios, en redistribución del ingreso nacional, en defensa de los recursos naturales. Ese Chile políticamente Independiente se expresa en grandes manifestaciones y a través de Organizaciones diversas o sin ellas. Ese pueblo, es la voz de Chile, ese Chile es admirable. Ése es el medio de las dos puntas.

UNA PUNTA: VIOLENCIA.

Hay algunos que también protestan, hablando con la voz de la violencia ciega, con la voz que nos habla de su resentimiento, quizás justificado, el resentimiento de los excluidos, sumidos en un dogmatismo que no admite nada que no sea su propia voluntad. Ese fanatismo que rechaza pensar, que desprecia el pensamiento. Los que allí mandan encarnan una visión totalitaria. A ese Chile y a ésos que pretenden ser la voz y la vanguardia de quienes nos rebelamos, no se les admira, convocan a una minoría significativa. Causan temor. Ellos no quieren dialogar. Se expresan sin rostro conocido o encubierto.

Ellos son los excluidos de la sociedad, ellos son víctimas de un modelo neoliberal excluyente. A ese mundo excluido hay que agregar otros actores muy organizados que actúan en el mundo de la marginalidad. Ese es uno de los extremos, de las puntas. Dentro de la variedad de situaciones, allí presentes, la sociedad democrática que emerja de esta crisis, tiene mucha gente que rescatar, que incluir, que acoger.

Es un gran desafío integrar a gran parte de esa juventud a un Chile que les dé un lugar y una esperanza. Allí hay cesantes, jóvenes desertores de la educación o del SENAME, deudores CAE, deudores varios, delincuencia diversa, etc, etc…Pero eso ocurrirá eventualmente, después de ahora… Finalmente cabe señalar que tratar de explicar las causas de la situación, no significa en caso alguno justificar la violencia feroz y ciega. Al contrario, esa violencia puede destruir a nuestro país.

OTRA PUNTA: DERECHOS HUMANOS VIOLADOS Y RESPONSABLES POLITICOS.

Hay otros que están llamados a hacer respetar la ley, resguardar el orden y la seguridad ciudadana, todo dentro de la normativa constitucional y legal. En este momento especial de protesta social, se han producido violaciones graves a los Derechos Humanos. Eso es inaceptable en Democracia. Se ha reprimido violentamente a manifestantes que no ponían en peligro ni la vida ni la integridad física de personal de la fuerza Pública. Hay informes lapidarios sobre el punto. Las personas fallecidas, mutiladas o víctimas de heridas graves o gravísimas no son asaltantes ni saqueadores armados atacando a la policía, son manifestantes….

GOBIERNO Y OTROS RESPONSABLES.

El Gobierno tiene una responsabilidad política en esta materia, el Estado de Chile es responsable por no contar con una policía apta para enfrentar estos casos con profesionalismo y respeto a la Ley. Además una policía sumida, desgraciadamente, en una grave crisis institucional…Esa es una parte del otro extremo. Pero sólo una parte de ese extremo. Es la parte relacionada con la violencia callejera pura, con la seguridad y el orden público. En ese Chile hay también gente que sufre la violencia.

Pero este otro extremo, tiene una punta que es menos visible, pero más importante. Es el Chile complaciente. Es la Elite dominante de Chile que tiene vertientes en el ámbito Económico, Social y Político. Esta Elite es responsable de los efectos del régimen económico imperante, de la mala distribución del ingreso, de la concentración oligopólica de la economía, de la desigualdad social, de la democracia restringida, de una tributación regresiva, de las ganancias excesivas, de las dietas y de los privilegios que se auto conceden, del abandono de la Educación Pública en todos sus niveles y de la salud pública, de la bajas pensiones, de las colusiones, de las elusiones, del abandono del Cobre, del Litio, del Agua, etc , etc…

LA DEUDA HISTÓRICA.

En consecuencia, hay aquí una Deuda Social Histórica. Un solo ejemplo que ilustra y lo dice todo. Desde que se implantó, mediante la fuerza dictatorial, el sistema de capitalización individual para las Pensiones, via administración AFP, desde 1980 hasta hoy, es decir, hace 40 años, los Empleadores no han cotizado ni un puto peso para la Seguridad Social de sus trabajadores…Eso equivale a un Saqueo Invisible… En todos los países civilizados del mundo eso no ocurre.

En los países de la OCDE, los Empleadores cotizan entre el 10 al 15% del monto de las remuneraciones de sus trabajadores…

¿A cuánto asciende el monto debido a los trabajadores, por este concepto, por el Chile de los Jaguares?: a varios miles de millones de Dólares….

¿A cuánto ascienden las elusiones y evasiones tributarias y otras triquiñuelas que las grandes Empresas Multinacionales del Cobre han utilizado y utilizan para defraudar al Fisco Chileno?: a varios miles de millones de Dólares…

¿A cuánto ascienden los precios excesivos de las Farmacias, o los altos intereses que el sector bancario y financiero en general cobra, y podríamos seguir con el Agua y las Eléctricas?: a varios miles de millones de Dólares…

La Contabilidad social podría seguir y sería larga la lista y cuantioso el monto. Al mirarlas de cerca concluiríamos que los 25.800 dólares de PIB per capita (por persona) de Chile, tiene muy poca importancia si se lo relaciona con un coeficiente de GINI (0,46 en 2018) alto, es decir, un coeficiente que da cuenta de una alta Desigualdad de los Ingresos. Tal como dijimos en otro artículo: “Los del 1% de más altos ingresos rugen con el PIB y la gran mayoría de los chilenos sufre con el Alto GINI”).

En suma, lo que queremos concluir es que Chile tiene una enorme DEUDA SOCIAL con la mayoría de la población, especialmente con la clase media y con los sectores vulnerables. Deuda que se expresa en bajas pensiones, bajos salarios, déficit habitacional, educación pública carenciada y de baja calidad, salud pública deficiente, Universidades estatales desfinanciadas, escasa inversión en Investigación científica y tecnológica, políticas públicas y privadas muy poco preocupadas de los temas medioambientales, etc. Cuando decimos Chile, queremos decir la Elite dirigente, los que mandan en el ámbito Económico, Social y Político. Ese es el punto.

LA CRISIS Y LA COYUNTURA POLITICA .

La Protesta Social se transformó en Crisis, en Crisis grave. Al punto que si no se restablece el Estado de Derecho, la Estabilidad democrática está en peligro. El presidente deberá evaluar muy rápidamente si con este Gabinete está en condiciones de afrontar la crisis o averiguar si le es posible formar un Gabinete de Unidad Nacional antes que sea demasiado tarde. Otra alternativa es su renuncia y que el Gobierno de transición sea de Unidad Nacional. ¿Puede afrontar con éxito esta grave crisis un Gobierno cuyo presidente tiene 84% de reprobación?

Cualquiera sea la forma que ocurra, en el futuro próximo, las propuestas del Poder Ejecutivo deberían partir de tres premisas básicas:

1. El Estado de Chile y el sector privado deben PAGAR AHORA, UNA PARTE AL MENOS, DE LA DEUDA SOCIAL ANTES SEÑALADA.

2. La Economía chilena y el Fisco chileno no están en Quiebra: hay dinero, disponible más que suficiente, para pagar lo que haya que pagar ahora.

3. A grandes problemas hay que oponer grandes soluciones: la lógica de los pichines hasta ahora aplicada, no corre, no sirve.

LAS PRINCIPALES DEMANDAS SOCIALES A SATISFACER.

¿Cuáles son las Demandas Sociales Emergentes que debieran ser satisfechas en lo inmediato o iniciar el proceso para ser satisfechas progresivamente?

1. Garantizar a partir de un brevísimo plazo una Pensión Mínima Garantizada equivalente a $ 400.000. El Fisco pagará el complemento a todas las personas hasta ese monto. A todas las pensiones: Contributivas y no Contributivas.

2. Negociar con los Bancos involucrados la Condonación del CAE: la mitad de la condonación a cargo del banco y la otra mitad la pagaría el Fisco.

3. Un subsidio de $30.000 mensuales, para agua potable y electricidad, a todas las personas de escasos recursos según la respectiva Ficha.

4. Un Aguinaldo extraordinario de Fin de año de $50.000 a personas de escasos recursos, según ficha correspondiente.

5. El Estado debe comprometer un subsidio complementario a micro y pequeñas empresas para que puedan pagar el nuevo salario mínimo que se acuerde a nivel nacional.

6. Se formará un Fondo Adicional para Becas de alimentación y/o alojamiento para Estudiantes de Enseñanza media, estudiantes de enseñanza técnica y universitaria de escasos recursos en un nivel a determinar.

7. Se creará un Fondo de Capacitación Permanente dirigida a alrededor de 400.000 personas cesantes menores de 30 años. Ese Fondo debe financiar la capacitación de al menos 1 año y proporcionar un subsidio tipo beca a los participantes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

1. Debe haber una Verdadera Reforma Tributaria que dé confianza a Empresarios-Inversionistas y garantice la recaudación fiscal necesaria para operar una progresiva redistribución del Ingreso. Esa es la Ecuación que esa reforma debe analizar y definir todas las flexibilidades necesarias en función de la tasa de Crecimiento del PIB.

2. En lo inmediato, mientras se discute y se aprueba la Reforma, antes mencionada, será necesario recurrir para financiar las demandas sociales, aquí presentes, a las siguientes fuentes de financiamiento, sin poder entregar, aquí y ahora, montos relativamente precisos:

• Un impuesto al Patrimonio Inmobiliario de las personas que se encuentren dentro del 2% que concentra alrededor del 30% del Ingreso nacional. Recaudar alrededor de: 800 millones de dólares en 2 años. La reforma del presidente Piñera en este punto es un chiste.

• Un Royalty al Litio: 10 % de las ventas. Monto a precisar. SQM debe devolver al menos una parte de lo que ha ganado con creces…Veremos qué pasa con esta proposición…. Veremos….

• Un aumento de 5% del Royalty a la Gran Minería del Cobre. Hay que revisar la factibilidad de este impuesto específico ahora. La ley contiene una cláusula de invariabilidad tributaria hasta el 2025. Hay que revisar si involucra a todas las empresas. En su defecto se puede intentar un Acuerdo voluntario bajo determinadas condiciones, a lo mejor por un porcentaje menor.

• Aplicar todo el rigor de la ley a la gran Minería del Cobre: eso se llama fiscalización real a esa industria. Ahí hay mucho dinero que recaudar aún sin cambiar la legislación tributaria…

• Mientras se implementan estas reformas: se puede recurrir al Fondo de Estabilización ( Ahorro del Estado). Ocupar 1000 millones de dólares, para iniciar el Pago de la Deuda Social.





Una palabra final: Ojalá lo antes posible se presente el proyecto de Reforma Constitucional para que sea posible reformar la Constitución Política del Estado, actual. Esperando que esa reforma recoja todas o gran parte de las iniciativas para que esa Asamblea o Convención Constituyente sea representativa y le dé a Chile una Carta que dé cuenta de una nueva convivencia social, económica y política.





(Pedro Sepúlveda Alarcón, sociólogo)