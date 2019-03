Nacional 09-03-2019

Científicos descubren una nueva especie de ballena asesina frente a costa sur de Chile

Un equipo de científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos asegura haber encontrado una nueva especia de una ballena asesina con una distintiva marca en torno a su ojo. De acuerdo a los análisis -que aún deben ser confirmados- se trataría de una nueva especie con, al menos, 24 ejemplares. Se trata de un mamífero acuático que durante décadas fue sólo un mito entre los marineros y turistas que aseguraban haberla visto, pero hasta la fecha no se había podido tomar ninguna muestra científica de este animal. Ahora los investigadores aseguran haber visto a estas orcas. A pesar de que no existe evidencia real de que se trate de una nueva especie y los expertos de la NOAA publicaron el hallazgo, algunos científicos consideran que podría tratarse de una especie distinta, pero prefieren esperar los resultados de las pruebas de ADN de una muestra de tejidos. "Esta es la ballena asesina con apariencia más distinta que haya visto", declaró Robert Pitman, ecólogo marino de la NOAA en San Diego, Estados Unidos, quien también formó parte del equipo que detectó las orcas frente al cabo de Hornos, en el extremo austral de nuestro país. Entre las características que destacan de este posible nuevo ejemplar se encuentra la distintiva mancha blanca cerca del ojo que tiene gran tamaño en las orcas ordinarias es pequeña en la especie apenas conocida. Sus cabezas son poco más redondeadas y menos elegantes en comparación con las ballenas asesinas ordinarias y sus aletas dorsales son más pequeñas y puntiagudas. Pitman señalo que estas ballenas son tan distintas que posiblemente no puedan aparearse con otras orcas y quizá sean una especie de reciente descubrimiento. Con un tamaño de entre 6 y 7,5 metros de largo, son ligeramente más pequeñas que la mayoría de las ballenas asesinas.