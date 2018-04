Opinión 24-04-2018

Claves y esclavos

¿Sabe usted, amable lector, de que raíz proviene y que significado tiene la palabra ‘esclavo’ ?... y, por otra parte, ¿ sabe usted si aún quedan muchas personas en el mundo sometidas a esclavitud?...

Posiblemente usted no ha tomado debida conciencia de que al día todos hacemos parte de un mundo de esclavos. Somos los esclavos de los archivos y redes sociales digitales en las que, coma una inmensa telaraña universal, hemos caído atrapados como las arañas cazan a los mosquitos.

La palabra esclavo significa encontrarse, un hombre o una mujer, bajo el dominio de otro u otros, privado de libertad personal, bajo llave. Un esclavo no tiene voluntad propia, no puede decidir nada, solo obedece resignado al mandato de un amo.

Entre las palabras ‘esclavo’ y ‘clave’ (que significa llave) existe una extraña relación de significados prácticos en las circunstancias actuales; y, urge al menos meditar sobre esta forma de esclavitud moderna. Esta es la esclavitud de la telaraña formada por las infinitas redes digitales que sin verlas ni tocarlas determinan nuestras vidas para bien y para mal.

¿Quién no tiene al día una clave para identificarse?... ¿Quién podría no tenerla o dejar de tenerla ?...

¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros, en la vida cotidiana, si ha olvidado, perdido o le han robado “su clave” ? …

El acceso al universo digital – bancario, internet, computacional, servicios públicos o privados, hospitales, colegios, universidades y todas las demás instituciones sociales que puedan imaginarse – exige el que todos tengamos una ‘clave’ , y esta clave es nuestro número o seña de esclavos.

Sin clave es como si usted no existiera o no hiciera parte de la sociedad. Un ser anónimo. Con la “clave” ingresa a la gigantesca maraña de redes sociales, que se mueve en una “nube” etérea universal. Nube que, como todo lo que existe, tiene su dueño. Un ‘Amo’ supremo que hasta hoy nadie conoce, y que usa y administra ‘la nube’ para unos fines que tampoco nadie sabe . ¡ Cuánto poder universal !...

¿Desea usted conocer el saldo de su cuenta bancaria, su situación tributaria o electoral, su correo personal, sus exámenes de salud, el día en que se casó y con quien se casó, el número y nombre de sus hijos, su profesión o lugar de trabajo, la dirección de su hogar, el monto de sus remuneraciones, si cometió alguna vez una o más faltas … ?

Basta con ‘meter’ la clave en un computador y la red social, en fracción de segundos, le dirá a cualquier persona – transparentemente - todo cuanto se quiera saber de usted. La red social puede examinarlo íntimamente mucho más que los antiguos rayos X .

Si usted por algún motivo no tiene su “clave”, si la ha olvidado o se la han copiado o robado, haga cuenta que usted es una persona muerta.

Sin una clave usted no posee derechos, ni personalidad, ni vida propia. Por esto, y para que nadie quede libre de las cadenas de la esclavitud masiva, se ha llegado a pensar en colocar, a cada persona junto con nacer, un “chip” entre cuero y carne, donde se registrarán todos sus antecedentes para que puedan ser leídos por una “pistola electrónica” con solo pasarla por su cogote. Así se hace actualmente con los animales. Cada “chip” registrará nuestra “trazabilidad”, nuestra historia personal pública y privada, desde el momento del nacimiento hasta el del fallecimiento. Y esa historia quedará marcada por siempre en la nube universal, por los siglos de los siglos.

Nos encontramos al presente bajo la esclavitud de quienes administran nuestras claves. Nada nos queda de personal, nada íntimo, nada reservado, nada secreto. Ante el amo de la “nube” todos vivimos y marchamos desnudos.

Hasta al rey dinero, que el liberalismo materialista elevó en este tiempo a la condición de semi-dios, está siendo ahora amenazado por unas nuevas monedas digitales intangibles, como el bit-coin. Los bancos y financistas tiritan. A sus negocios, especulaciones y usuras les salió un competidor en ‘la nube’.

Lo anterior no es, sin embargo, lo más grave de todo.

Usted creía que sus claves o llaves digitales se encontraban en su llavero personal, y que solo usted podía conocerlas y ocuparlas .¡ Las huinchas!

Su llavero también está en ‘la nube’ y el amo de ‘la nube’ puede meterse y conocer acerca de usted cuanto decida.

Es decir, las llaves de la puerta del ámbito de su privacidad más íntima están todas duplicadas o multiplicadas en ‘la nube’ etérea y universal. Desde cualquier lugar de la tierra, el amo de ‘la nube’ puede entrar como Pedro por su casa dentro de usted, con solo apretar unos ciertos botones que solo él entiende. Todos sus antecedentes personales los puede vender, ceder, transferir a cualquiera que le pague por ellos , y los compradores podrán hacer de usted cuanto quieran. Porque la información es poder; y, la sociedad actual es la sociedad de la información.

Dentro de su vida, el amo de la ‘nube’ o sus asociados le conocen a usted de cuerpo entero, a su señora, a sus hijos, a sus padres, su casa, sus bienes y sus males, sus enfermedades, sus pensamientos políticos o religiosos, sus vicios, sus virtudes, su historia…y su futuro. ¡ Estamos engrillados a las cadenas digitales!...

Hemos perdido, sin darnos cuenta toda nuestra privacidad, nuestra libertad y nuestra dignidad personal. Clavados a las cadenas de nuestras propias claves.

Claves, clavos y esclavos del mundo actual: una sola

cosa.



(Luis Valentín Ferrada)