Crónica 07-05-2017

CNR e INIA Intihuasi lanzan programa de transferencia tecnológica orientado a la pequeña agricultura

Para optimizar la transferencia tecnológica hacia los regantes y agricultores, la Comisión Nacional de Riego y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias lanzaron hoy el “Convenio de colaboración y transferencia entre la CNR y el INIA para el apoyo recíproco en la Implementación de un Centro de Transferencia Tecnológica en Riego y Agricultura Sustentable para las regiones de Atacama y Coquimbo”.



La iniciativa está orientada a la Pequeña Agricultura, segmento que se ha adjudicado diversos recursos para el mejoramiento de sus sistemas de riego. En la jornada, además, se realizó el primer taller dirigido a los profesionales y técnicos de INDAP, en particular a los equipos del Prodesal y Padis, a cargo del especialista en riego del INIA, Rodrigo Márquez.



El Gobernador Provincial de Limarí, Wladimir Pleticosic, el Seremi de Agricultura Andrés Chiang, el Coordinador de la Macro Región Norte de CNR, Álvaro Isla y la directora INIA Intihuasi, regiones de Atacama y Coquimbo, Constanza Jana, participaron de esta actividad en que se relevó el trabajo intersectorial.



“Este trabajo que se está dando intersectorialmente entre la CNR e INIA es de suma importancia para el Gobierno, especialmente por el contexto que se vive en la provincia de Limarí y en la Región de Coquimbo por el problema que ha significado el agua y su manejo en forma eficiente que es un tema prioritario. Estos servicios que son expertos en el área y se han reunido para generar mejores oportunidades que permite mejorar la calidad de vida de nuestra gente es lo relevante, asociado además a la equidad territorial, especialmente pensando en la ruralidad”, indicó el Gobernador Provincial Wladimir Pleticosic.



El coordinador de la Macro Región Norte de la CNR relevó la labor de los equipos Prodesal y su vínculo con la Pequeña Agricultura. “Nuestro trabajo está orientado hacia los más vulnerables, a ellos van dirigidos todos nuestros esfuerzos y como CNR este es un segmento con el que estábamos en deuda. Hemos invertido el 25% de los recursos de la institución en esta región, pero no teníamos contemplada la capacitación a nuestros usuarios, por lo que es relevante que estos equipos técnicos nos puedan apoyar para cubrir esta brecha. Hoy estamos trabajando con los extensionistas, y también lo haremos con los agricultores y regantes próximamente, tanto en la Región de Coquimbo como en la Región de Atacama”.



Por su parte, la directora de INIA Intihuasi destacó que “esta es la primera actividad del convenio INIA-CNR, donde nuestra misión es generar y transferir conocimiento y tecnología para mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Dentro de la gama de rubros en los que INIA trabaja en la investigación en Atacama y Coquimbo la columna vertebral son los recursos hídricos, donde tenemos dos grandes temáticas enfocadas a modernizar la agricultura que cada día trabaja con más tecnología y por otro lado, tenemos que acostumbrarnos a vivir en una zona con largos periodos de sequía por lo que tenemos que hacer un manejo eficiente de ellos”.



En tanto, el Seremi de Agricultura señaló que “esta actividad es un anhelo que teníamos entre la CNR y el INIA, con la finalidad de cómo nos indica la Presidenta Michelle Bachelet, llegar a los sectores más vulnerables del mundo silvoagropecuario, en este caso con la pequeña Agricultura Familiar Campesina, aprovechar estos periodos en que tenemos mayor disponibilidad de agua debemos capacitarnos. Estamos apuntando a la revegetación en la región, junto con los distintos servicios del Ministerio de Agricultura, siendo un aporte no sólo a la agricultura, sino que también a toda la sociedad, haciéndola más sustentable”.



Uno de los participantes, Jorge Álvarez, miembro del equipo Prodesal de Monte Patria, dijo que “estas capacitaciones en riego son muy útiles porque de esta manera podemos transferir todo lo que aprendemos a nuestros usuarios. Los temas de riego y aprovechamiento de aguas siempre están en el tapete por los problemas que tienen nuestros agricultores, por lo que es una buena herramienta. Aparte de ejecutar los proyectos hay que hacerles un seguimiento, lo que también conlleva la capacitación de los agricultores”.