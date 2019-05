Crónica 19-05-2019

CNR y GORE Maule plantean desafíos de las Organizaciones de Usuarios de Aguas al finalizar estudio de calidad de aguas

Si bien se determinó que no hay una tendencia a la contaminación de las aguas, se abre un nuevo desafío en la gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas, ya que éstas no solo deben distribuir aguas en cantidad y oportunidad, sino también procurar entregarla con elevados estándares de calidad para contribuir así a un desarrollo agrícola competitivo y sustentable.

Curicó, viernes 17 de abril de 2019.- La Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Gobierno Regional del Maule dieron a conocer los resultados del estudio “Línea Base para la Gestión de la Calidad de Aguas de Riego en la Región del Maule”, cuyo principal objetivo fue conocer y evaluar el estado de la calidad de agua, tipo de contaminante y principales fuentes de contaminación de los principales cauces y canales, y la elaboración de un plan maestro que ayude al manejo de la calidad de agua de riego y la evaluación práctica de las medidas de monitoreo y mitigación, para las organizaciones de pequeños agricultores.

Cabe destacar que el estudio se enmarca en el “Programa Integral de Riego región del Maule”, que tiene como objetivo general contribuir con recursos regionales al fortalecimiento de las comunidades de aguas, al saneamiento de derechos de aguas y el estudio de la calidad del agua de riego, de manera de aportar a un desarrollo agrícola competitivo, sustentable y descentralizado.

El principal resultado que arrojó el estudio dicen relación con que a nivel regional no hay una tendencia a la contaminación de las aguas, pero abre o da cuenta de un nuevo desafío en la gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas, ya que éstas no solo deben distribuir aguas en cantidad y oportunidad, sino también procurar entregarlas con elevados estándares de calidad, apuntando a que en un futuro sean las mismas organizaciones las que puedan certificar que la calidad de aguas que se usa en riego es la óptima.

La seremi de Agricultura, Carolina Torres señaló que “el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Antonio Walker nos han solicitado que Chile siga siendo reconocido en el mundo por sus alimentos inocuos, a través de una agricultura moderna y sustentable, cuya agua de riego cumpla con todas las normas, lo cual nos hará cada vez más competitivos en los exigentes mercados internacionales. Por esta razón esta cartera a través de la CNR seguirá avanzado en mejorar la calidad de aguas a través de un trabajo en conjunto a los regantes”.

Por su parte Mónica Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo de la Comisión Nacional de Riego señaló que “el estudio nos ha permitido recopilar información para realizar un diagnóstico del estado de la calidad del agua de riego de la región y así poder seleccionar los sistemas de riego que requieren con mayor urgencia intervención y monitoreo”. La profesional de la CNR finalmente señaló que “podemos disponer de información de calidad de aguas de la región, pero lo más importante es tener a agricultores y regantes comprometidos con las buenas prácticas Queremos que cada agricultor comprenda que es parte fundamental de un sistema de riego y que sus acciones benefician o perjudican a sus vecinos aguas abajo”, concluyó Rodríguez.

Al seminario asistieron autoridades, organizaciones de regantes, agricultores, académicos, entre otros, quienes pudieron conocer los resultados de un estudio que pretende convertirse en el punto de partida para instar a las organizaciones de regantes a asumir que el tema de la calidad de las aguas debe ser parte importante de su gestión, para una agricultura más competitiva y sustentable