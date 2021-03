Crónica 02-03-2021

Coexca S.A. duplica su capacidad de exportación al habilitar el más moderno sistema de congelado de América Latina



** Tras concluir la segunda y última etapa del proyecto de Carton Freezer, la empresa incrementó a 220 toneladas por día su capacidad para congelar distintos cortes de carne de cerdo.





Con el término de la segunda y última etapa del proyecto Carton Freezer, Coexca S.A. aumentó al doble su capacidad de congelado de productos, alcanzando a 220 toneladas de carne de cerdo por día, lo que le permitirá enfrentar sus desafíos para los próximos años y duplicar sus exportaciones.

Se trata de un proyecto que cuenta con el más moderno sistema y equipamiento de América Latina, totalmente robotizado y que considera, tanto la habilitación de nuevas cámaras de frío, como también un avanzado sistema automático de congelado continuo. Para esta iniciativa, la empresa contó con la asesoría e implementación de la empresa Johnson Controls, una de las firmas de mayor prestigio en el mundo en el rubro.

La materialización del Carton Freezer forma parte del plan de desarrollo estratégico de Coexca S.A. para los próximos años y demandó una inversión cercana a los siete millones de dólares.

El proyecto consideró, en su conjunto, la realización de otras obras complementarias y ajustes en su infraestructura en el área de proceso de la planta faenadora, tales como la adquisición y puesta en funcionamiento de moderno equipamiento adquirido en su totalidad en el extranjero que forma parte del sistema robotizado que comprende la nueva unidad de congelado, además del incremento en la superficie de las áreas de faena, desposte, entre otras.



PROYECTO SUSTENTABLE

El Gerente General de Coexca S.A., Guillermo García, indicó que este proyecto es un paso muy importante en el desarrollo de la Compañía y responde a los planes de crecimiento de la empresa para los próximos años. Añadió que esta mayor capacidad de congelado permitirá a la firma responder a la demanda de cortes de carne de cerdo que la empresa recibe de importantes clientes del mundo, y, en particular, desde el continente asiático.

Destacó su carácter sustentable de este proyecto, al emplear altos niveles de eficiencia energética y, por lo tanto, menores consumos en su operación. Junto con ello, puso de relieve la optimización en la calidad de congelado de los distintos cortes que procesa la empresa, aumentando no sólo la capacidad de disponible si no que también reduciendo sustancialmente los tiempos de congelado. “Concluir este proyecto y alcanzar la máxima capacidad del Carton Freezer tiene un conjunto de elementos positivos en la empresa. Coexca S.A. dispone ahora de una capacidad de 220 toneladas por día para congelar sus productos, con equipamiento e instalaciones de última tecnología empleada en América Latina”, enfatizó.



ALTA CAPACIDAD DE CONGELADO

Por su parte, el Gerente de Procesos de Coexca S.A., César Rodríguez, explicó que la puesta en operación del Carton Freezer, a plena capacidad, permitirá a la empresa mantener todo el stock disponible dentro de sus propias instalaciones.

Añadió que el proyecto consideró, además, la habilitación de una nueva cámara de frío, con una capacidad de 350 toneladas de producto congelado. “Con la materialización de este proyecto, nuestros productos son despachados a importantes mercados en el extranjero, directamente desde la planta de procesos”, recalcó.

Rodríguez puntualizó que este proyecto es muy relevante para la Compañía, por cuanto asegura un crecimiento en la producción en toda la cadena.