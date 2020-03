Social 20-03-2020

Colbún implementa medidas ante el Coronavirus

La Municipalidad de Colbún, encabezada por su Alcalde Hernán Sepúlveda Villalobos, ha tomado diversas medidas que buscan evitar que el virus COVID-19 más conocido como Coronavirus llegue a Colbún y se propague.

En tal sentido, se envió un comunicado que establece lo siguiente:

1.-Se sugiere al comercio de la comuna de Colbún, cerrar sus puertas a las 16:00 horas, lo que fue acogido por la Cámara de Comercio de Colbún.

2.- las Iglesias Evangélicas y Católicas, no realizarán misas, ni cultos, ni actividades masivas durante estos 14 días desde el primer día de cuarentena.

3.- La Municipalidad de Colbún no atenderá público y sólo se realizarán turnos éticos.

4.- El Departamento de Salud continua con su atención, al igual que los Cesfam y sus postas, y las vacunaciones contra la influenza se realizarán en los respectivos sectores, los que se irán informando oportunamente.

5.- Desde el Departamento de Educación, llaman a que los niños no vayan a vacunarse a los Cesfam y esperen la vacunación que se realizará en sus respectivos colegios una vez que se retomen las clases.

6.- Hasta ahora no han llegado desde la Junaeb central, las canastas para los estudiantes que permanecen en sus viviendas, una vez que estas lleguen a la comuna, se informará a los apoderados el modo de entrega, pero sería a partir del martes 24 de marzo.

7.- El servicio de recolección de residuos domiciliarios en toda nuestra comuna de Colbún, continúa con normalidad.

8.- El reparto de agua, a través de los camiones aljibes sigue con normalidad.

9.- Para todas aquellas personas que tenían que renovar el subsidio familiar, la información para este mes de marzo ya fue enviada, porque todos los meses se va renovando con anterioridad.

10.- Los permisos de circulación deben pagarse a través de la página web (https://onepagos.com/colbun/pagos/portal), no habrá atención presencial para este trámite.

11.- las becas de traslado para estudiantes universitarios no tienen postulación hasta nuevo aviso, tomando en cuenta que además las casas de estudios superiores están cerradas.

12.- Durante este fin de semana no se permitirá comercio ambulante en Panimávida, y quien se instale será fiscalizado por Carabineros e Inspectores Municipales y posteriormente multados.

13.- En cuanto a la locomoción colectiva, esta seguirá con normalidad, pero con menos frecuencia.