Política 10-08-2022

Comercio Exterior de Chile supera los us$120.624 millones en los primeros siete meses de 2022



En los meses de enero a julio de 2022, las exportaciones chilenas se elevaron hasta los US$ 59.384 millones, con un crecimiento del 10,2% respecto a igual período del año 2021. Por su parte, las importaciones ascendieron a los US$ 61.240 millones, con un incremento del 27%, en igual lapso, según un informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central.

Los embarques de cobre sumaron US$ 27.708 millones, experimentando una caída del 7,8% frente a los primeros siete meses del año 2021. Por otra parte, el dinamismo de las exportaciones del país continúa sustentado en la oferta no cobre, que acumula embarques al exterior por más de US$ 31.676 millones, marcando un alza del 33% en comparación al año 2021. Entre los sectores que explican esta expansión se encuentran el litio (+US$ 3.874 millones), salmón (+US$ 824 millones), abonos (+US$ 396 millones), óxido de molibdeno (+US$ 260 millones), nitrato de potasio (+US$ 166 millones), yodo (+US$ 163 millones), madera aserrada (+US$ 162 millones), carne de ave (+US$ 156 millones) y maquinarias (+US$ 91 millones). De esta manera, las ventas distintas al cobre justifican el 53,3% de las exportaciones del país.

Por su parte, las prestaciones de servicios al exterior superaron los US$ 820 millones, es decir, aumentaron un 5,9% en relación con los primeros siete meses del año 2021. Las exportaciones del sector llegaron a 133 mercados de destino, los que fueron liderados por Estados Unidos (US$ 310 millones), Perú (US$ 149 millones), Colombia (US$ 66 millones), Reino Unido (US$ 32 millones) y España (US$ 27 millones).

Durante el mes de julio de 2022, el intercambio comercial del país sumó US$ 16.652 millones, creciendo un 4% frente al séptimo mes de 2021.