Opinión 03-03-2019

¡¡ Como han pasado los años….!!

Hijito, amado mío: más que nunca me pregunto ¿cómo han pasado ya cinco años, cumplidos hoy 3 de marzo de 2019, desde que partiste de mi lado para nunca más volver…?.



Durante el tiempo transcurrido, han surgido en mi mente tantas preguntas sobre esa macabra noche, donde un criminal te infirió la estocada final. Pienso que hay personas que tal vez no me han contado todo, para no desgarrar más aun mi alma rota desde tu partida, a tus hermosos veinticuatro años. De repente también he pensado ir a los Tribunales y pedir todos los antecedentes de la causa para conocer más detalles de lo ocurrido aquella noche trágica lejos de mí. Tengo claro que sería una pena y tristeza horribles, pero me pregunto, ¿ podría sufrir aún más de lo que siento cada día ?.



Te cuento que dentro de ese cuadro he estado mejor, que he ido "asumiendo tu ausencia", como tantas personas me lo han pedido. Pero me es imposible no llorarte y sumirme en una tremenda e indescriptible desesperanza en cualquier momento, día y noche.



Conozco de Padres, compañeros del mismo dolor, que han sabido lidiar con esa pena, siguen con sus vidas, trabajan, o esto y aquello. Pero yo no puedo, aunque me dicen que te deje descansar. Por nuestro credo religioso tengo claro que estás durmiendo en los brazos del Señor Jesús. Puede leerse contradictorio porque me dirijo a ti en primera persona, pero es en esta forma que me siento cerquita de ti, mi Matías Vicente amado por siempre.



Mi niño amado: al pasar los años, con entendible tristeza me doy cuenta que algunas personas van olvidando, o bien sienten cansancio de escucharme o viendo que no avanzo me repiten la famosa frase, "debes ir asumiendo su ausencia"…¿Te cuento un secreto?, jamás asumiré tu ausencia y vivo sola con mi dolor, tratando no molestar con mi pena porque, como te decía, la gente sigue con sus vidas y entiendo sea normal que así ocurra.



Te cuento también que mi tratamiento médico ayuda en parte a levantarme cada día. Cuando es imprescindible salgo y viendo en la calle a cualquier jovencito como tú lo eras, me parece escuchar "esos locos bajitos" que canta Joan Manuel Serrat y que siempre la sentía dedicada a ti. Desde el fondo de mi alma, es imposible no recordarte porque todo me conduce a ti, mi “Mati” amado…Luego pienso,” él está mejor” y espero con ansias, como nadie podría entenderlo, que Dios alguna vez se apiade de mí y llegue pronto mi hora de estar juntitos, como siempre lo estuvimos.



Contemplo tu foto en un lugar de mi habitación dedicado a ti especialmente y te siento conmigo. Pese a los cinco años transcurridos desde tu partida, añoro y extraño tocar y besar tu linda carita, ver tu cuerpo alargado, tu alma sana, tu corazón dadivoso al máximo, tu mal genio, el desorden para dejar tu ropa en casa, con virtudes y defectos, así te amo, así te extraño, así te sufro cada día.



En este Quinto Aniversario, nuevamente gracias a nuestro amigo Diario El Heraldo de Linares, tu pueblo querido que te vio nacer y también partir, puedo escribir estas líneas. Espero que los Padres que lean estos sentimientos tan personales de Madre a Hijo, comprendan que te llevo en mi alma y repito esa frase símbolo de Fundación Renacer: "un hijo nunca muere, a no ser que lo olvidemos".

Te ama por siempre



TU MAMITA ANDREA