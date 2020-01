Opinión 04-01-2020

¿Cómo prevenir la deshidratación en los niños?: Sepa cómo enfrentar las altas temperaturas



La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Victoria Pérez, entrega recomendaciones para mantener hidratados a los niños y niñas durante el verano. “Si el niño llegase a presentar signos de deshidratación no es recomendable dar jugo de fruta”, sugiere.

Actualmente nuestro país está pasando por una ola de calor y mantener a los niños hidratados es muy importante. Las temperaturas han alcanzado incluso los 35°, por lo que es necesario aumentar el consumo de agua, pero suplirla por jugos de frutas ¿tienen el mismo efecto para nuestro organismo?

La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Victoria Pérez, entregó consejos para prevenir la deshidratación de los niños y poder enfrentar sin inconvenientes las altas temperaturas.

Según explicó la docente UCM, la deshidratación es un trastorno que ocurre cuando por algún motivo se pierde más liquido del que se ingiere y el cuerpo pierde su equilibrio. Es especialmente peligrosa y se puede reconocer por cefaleas, irritabilidad, labios secos, llanto sin lágrimas, disminución de la orina y el aumento de la sed”, comentó.

Respecto a reemplazar el agua por otro tipo de líquidos, dijo que “Lo primero es educarlos con el ejemplo, y no dar en lo posible bebidas dulces que puedan generar posteriormente una preferencia. Sugiero comprar botellas entretenidas, las cuales puedan llevar a sus actividades recreativas”.

Jugos de fruta

Una de las alternativas que surgen durante esta época es el consumo de fruta y jugos, pero ¿Consumir una fruta alta en agua serviría para hidratarnos? según detalló la experta UCM, se ha observado un efecto positivo respecto al consumo de fruta y la hidratación, pero no es posible recomendarla como primera opción, porque la evidencia es escaza. “Se debe crear el hábito sobre el consumo de agua y educar a los niños que la sed es un signo de deshidratación”, puntualizó.

Otra de las recomendaciones que entrega la docente UCM es que es necesario recordar que la Academia Americana de Pediatría no sugiere el consumo el jugo de fruta para menores de 6 meses, y que de hecho hay estudios que relacionan su consumo con una estatura baja en niños que reemplazan la leche por jugo, debido a la baja ingesta proteica. “También se ha visto una asociación entre el alto consumo de jugo de fruta y la obesidad. Los niños mayores pueden beber jugo de fruta, pero en cantidades menores y se debe tener claro que este nunca reemplazara una fruta en su estado natural”, acotó.

La Nutricionista UCM, comentó que, desde el primer año de vida, la recomendación de jugo de fruta es de 120 ml por día y para niños de 4 años se recomiendan 180 ml por día. El aumento considerable en su consumo se observa desde los 7 años, cuando se sugieren 240 ml al día, pero jamás en reemplazo de una leche. “Es importante educar a los niños y enseñarles los beneficios de la fruta. Si el niño llegase a presentar signos de deshidratación no es recomendable dar jugo de fruta,”, mencionó.

Dentro las frutas de temporada, entre las que contienen más agua está la sandía, el melón, la naranja y la piña, “Se debieran consumir dos porciones al día, una que puede ser en forma de colación y otra de postre a la hora de almuerzo. La cantidad de una porción es del tamaño de una taza en el caso de la sandía y melón, o una unidad regular, cuando se trate de naranja y una rodaja de 1 cm de ancho aproximadamente de piña”, explicó.