Opinión 26-02-2017

¿ Cómo se llama la generación en que nací?

En uno de mis habituales art. de semanas atrás, dimos a conocer las características de la actual Generación ( nacidos entre 1985 y hoy) Con gran satisfacción he sabido que ella, impactó a varios e incluso será reproducida en una revista laicista virtual de Stgo.

Esa Generación difiere sustancialmente con las Generaciones anteriores que, Ud. hoy podrá conocer escuetamente Su tarea, consistirá en ver su año de nacimiento y clasificarla en la denominación que le corresponda .Así podrá Ud. constatar las características de su Generación y comprobar que difiere con otras generaciones.

Veamos la primera generación. Se denomina Generación Grandiosa y corresponde a los nacidos entre 1910 y 1924. De esos exponente estimo quedan poquísimos ,pues tendrían más de 100 años de vida Ellos fueron testigos de la Caída de las Bolsas de Valores .En Estados Unidos fue llamado Martes Negro, aunque 5 días antes se había producido ( 29 oct. 1929). Crecieron durante la llamada Gran Depresión, conocida también como Crisis del Mundo, pues fue en verdad una crisis económica a nivel mundial que se prolongó durante la década 1930 y hasta los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay que dejar establecido que esta crisis depende de los países que se analicen. Se hizo sentir con intensidad en la mayor parte de Europa y en los Estados Unidos de n.a.Sin embargo, se caracterizaron por una marcada moral, pues ,lucharon por lo correcto. Sacrificaron gran parte de sus vidas para proteger a las generaciones que vinieron después y que fueron cautivas del despotismo propio del nacionalismo alemán y del comunismo ruso y su tiranía. De ahí su denominación de Generación Grandiosa.

GENERACION SILENCIOSA:. Nacidos entre los años 1925 y 1945 .Nació como ya hemos visto entre la Gran Depresión, que se tradujo en una vida dura, debido a la escasez de alimentos ,altos precios y falta de fuentes laborales

Los jóvenes de esta generación, vieron o lucharon en la Segunda Guerra Mundial que, se desarrolló entre los años 1939 y 1945.Como Ud. sabrá esta gran guerra se inició el 1 de set. de 1940 con la invasión alemana a Polonia que, fue la primera tentativa Nazi para fundar un Gran Imperio en Europa .Esta cruenta guerra finalizó con la captura de Berlín ( Alemania) por las tropas soviéticas y Polacas y la consiguiente rendición alemana el 8 de mayo de 1945.

Esta Generación fue por consiguiente testigo del comienzo y fin de esta cruel guerra, que se tradujo en miles de muertos y el exterminio nazi de millones de judíos en las cámaras de gases ,con el pretexto de crear una nueva raza aria ,pura y grandiosa destinada a gobernar al mundo. Este hecho fue conocido como el Holocausto .Sin embargo, esta generación como grupo social ,no fue ruidosa y tampoco protestaron .Se adaptaron a las circunstancias apremiantes .Nosotros, los que en este hemisferio pertenecemos a esta generación no nos dimos cuenta de la apremiante situación pero nuestros padres creo que sí.

GENERACION BABY BOOMERS: Comprende a los nacidos entre los años 1946 y 1964.Generación que se caracterizó por el fuerte crecimiento de la población .Fue la primera en experimentar una buena dosis de optimismo o esperanza. Pero, como la felicidad nunca es completa vivió en ascuas por temor a una guerra nuclear, llamada por los historiadores “Guerra Fría” entre las dos superpotencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial ( Rusia y Estados Unidos de N:A).

En este período sucedieron además dos hechos importantes: El asesinato del Presidente norteamericano J.F. Kennedy ,paladín de la democracia, de la justicia social y del envío y llegada a la Luna ,con la nave Apolo 11 y su misión tripulada ,hecho ocurrido el 16 de julio de 1969 ( Amstrong y Aldrin caminaron por primera vez en nuestro satélite natural)

GENERACION X : Fueron los nacidos entre 1965 y 1979 aprx. Fue esta la primera generación en experimentar ( en Chile) un aumento del nivel educacional ( Primera Reforma Educacional de E. Frei Montalba) .Vieron asombrados la “ Caída del muro de Berlín” ( 9 y 10 de nov. de 1989, que tenía una longitud de 155 km. Y que fue construido por los rusos que ocuparon la parte oriental de la capital de Alemania , Berlín. Formaron allí la República Democrática Alemana .Recuerde que la caída del muro ( destrucción de la muralla) fue debido a la apertura de la frontera de Austria y Hungría ( mayo de 1989) a donde huyeron los alemanes del este ( comunista) o bloque de hierro, para pasar después al Berlín occidental, capital de la llamada República Federal Alemana .Este hecho molestó a la RDA ( parte oriental de Berlín) que comenzó con restricciones .Miles de alemanes del este empezaron a protestar exigiendo la libre circulación, protestas que obligaron al gobierno comunista a anunciar el libre tránsito .Los alemanes destruyeron pedazo a pedazo el muro ,hechos que Ud. puede ver en la web.

Esta generación presenció también el nacimiento del llamado MTV que fue la primera cadena de tv. por cable .La tv latinoamericana inauguró sus trasmisiones el 1 de oct de 1993.Por último acotaremos que esta Generación presenció la 1º Guerra del Golfo Pérsico : Irak contra Kuwait.

GENERACION “ Y “ O DEL MILENIO: Nacidos entre 1980 y 1995 de la cual hablamos in extenso en la edición de este diario el 22 de enero 2017.En forma sucinta dice que esta generación no concibe la vida sin tecnología de avanzada ,sin Google o Facebook .Sin embargo ,esta generación es testigo del mayor declive económico durante décadas, la disminución de oportunidades de empleo y de la dificultad de acceder a viviendas. Por último, veremos:

GENERACION “ Z” Nacidos entre 1996 y 2010.La mayoría de esta generación aún está en la escuela. Si Ud. estimado lector es de esta generación ,quizás esté pensando considerar continuar en las siguientes carreras: Tecnología- Ciencia – Software- Medicina.

Ahora ve Ud. que la época en que uno nace, juega un papel importante en la definición de quien y como es uno………..



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista