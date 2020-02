Política 14-02-2020

Comunicado Asociación Enfermeras/as Hospital de Linares y Colegio de Enfermeras Sub Sede Linares



Como es de conocimiento de nuestros colegas y Dirección del Hospital de Linares, el d12 de febrero pasado, a eso de las 03.20 AM, funcionario enfermero, en turno en la Unidad de Emergencia de este hospital, sufre agresión física de parte de un usuario.

Durante la atención en la Unidad de Emergencia, todo usuario una vez inscrito y categorizado en el Selector de Demanda, debe esperar su turno de atención, de acuerdo al nivel ESI (nivel de complejidad) que es entregado por sistema. Es en este contexto, y en la espera de atención, que el usuario agrede en forma física a funcionario de turno en el categorizador (Selector de Demanda).

Como funcionarios de la salud, los enfermeros/as no podemos tolerar ningún tipo de violencia, hacia ningún funcionario, independiente del estamento, como también independiente de la circunstancia.

Repudiamos rotundamente este lamentable hecho.

Nuestro objetivo, al igual que de todo el equipo de salud, es dar una atención de calidad, cálida y profesional a nuestros usuarios, actuando de manera oportuna de acuerdo a la gravedad que amerite la atención.

Entendemos y empatizamos con los usuarios, en relación a la frustración de no ser atendidos con la rapidez que desearían, pero la violencia, bajo ninguna circunstancia debe convertirse en la forma de solucionar los conflictos; no avalaremos situaciones así, en donde no sólo se daña a un colega, sino que además crea un ambiente de inseguridad, que bajo ningún concepto favorece la atención de quienes se encuentran enfermos.

Existen canales formales para estampar sugerencias, reclamos y felicitaciones, los cuales se encuentran ubicados en diferentes sectores del Hospital de Linares, incluyendo Admisión de la Unidad de Emergencia.

Como Colegio de Enfermeras y Asociación de Enfermeros, agradecemos a la máxima autoridad de este hospital, el apoyo brindado a nuestro colega, tomando las medidas adecuadas, para que actos como estos no vuelvan a suceder, además de brindar el asesoramiento legal al funcionario afectado.

A pesar de lo lamentable de este hecho, nuestros colegas, no cesarán en sus funciones. Se deja constancia de este hecho en denuncia realizada a los órganos judiciales competentes.