Política 12-08-2022

Concejales de Colbún deberán pagar $40 millones por viajes al extranjero con fondos públicos



El alcalde, concejales y ex concejales del municipio de Colbún deberán pagar $40 millones por viajes al extranjero financiados con fondos públicos. Se trata de supuestas pasantías y seminarios que terminaron convirtiéndose en viajes prácticamente de turismo.

La Contraloría General de la República, dio a conocer en el mes de junio de este año, el resultado del Juicio de Cuentas número 78338, realizado a la Municipalidad de Colbún a raíz de viajes al extranjero efectuados entre los años 2015 y 2016 por el alcalde Pedro Pablo Muñoz y los ex concejales Jaqueline Núñez, Lupercio Díaz, Manuel Ortíz, Patricia Soto, Teresa Fuentes y Jorge Dedes (hoy concejal en ejercicio).

Los viajes a Francia, México, Colombia y Brasil, que tenían por objetivo participar de seminarios en apoyo a la localidad de Colbún, no cumplieron su misión y en algunos casos se emitieron cheques y viáticos sin el previo permiso del concejo municipal de ese entonces.