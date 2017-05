Política 28-05-2017

CONFECH y organizaciones exigen al gobierno incluir sus demandas en próxima cuenta pública

La Confech , junto a organizaciones sociales, hicieron un llamado al Gobierno a incorporar sus demandas, tanto laborales, estudiantiles, en materia tributaria, docente y de jubilaciones, en la cuenta pública presidencial, que se realizará el próximo 1 de junio.

“Hoy estamos frente a un Gobierno, de Michelle Bachelet, que ha sido injusto, corrupto e intransigente, atiende más a los grandes empresarios que a los trabajadores” , dijo el vocero de la Confech, Daniel Andrade.

“Es un Gobierno injusto , recalcó Andrade, pero que tiene la posibilidad de rectificar y por eso hacemos un ultimátum a Bachelet es que en esta cuenta pública dé muestras de que va a recoger las demandas de los actores sociales, tanto del movimiento No+AFP, de los estudiantes y trabajadores”.

El también presidente de la Fech sostuvo que han asistido a todas las instancias formales, pero acotó que el Mineduc y la ministra de Educación, incluyendo a Bachelet han sido intransigentes y no han recibido nuestras propuestas, pero sí las del cartel de la Universidad Católica y de un momento a otro cambió el AFI, las de Pilar Armanet para implementar el CAE y no cambiarlo, pero no así para los estudiantes movilizados.