Nacional 30-09-2021

Conferencia Episcopal "lamenta" avance de despenalización del aborto en Congreso

Los obispos de la Iglesia Católica rechazaron y lamentaron que la Cámara de Diputados aprobara este martes la idea de legislar sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. En declaración fechada este 29 de septiembre, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresó que: "El valor de la vida y la dignidad de la persona humana son un fundamento esencial e irrenunciable de la vida en la sociedad".

A través del comunicado, los obispos argumentaron de manera similar a la que lo han hecho algunos parlamentarios: "El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida, que ha de ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso, no matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad". Si bien reconocen las dificultades de un embarazo no deseado, enfatizan que el respeto incondicional a la vida humana debe guiar cualquier consideración ética, legislativa, humana y sanitaria ante la realidad de un embarazo no deseado: "Está claro que hay situaciones humanas complejas, y a veces dramáticas, que pueden surgir de un embarazo. Pero nada de ello se soluciona con la eliminación deliberada de un ser humano indefenso e inocente". Ante el trámite en la Cámara Baja, el proyecto volvió con indicaciones a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Por esto, los obispos señalaron que "oramos al Señor para que ilumine la conciencia y los corazones de quienes deben tomar decisiones en favor del bien común, para que defiendan siempre a los más vulnerables".