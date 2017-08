Opinión 29-08-2017

Confirmando la historia de “El Heraldo”

La idea de crear un órgano informativo, bajo los principios Masónicos de Libertad de imprenta, de libre opinión y de una completa tolerancia, nació en el seno de la Logia “Razón 63” de esta ciudad. No repetiremos los nombres de los socios que hicieron posible la publicación de un nuevo diario local pero sí esta vez recordaremos al Presidente de los socios .Nos referimos a don Pedro Alejandro Segundo Vivanco Sepúlveda, quien fue posteriormente Venerable Maestro de esta Logia.

Con seguridad, él como presidente ,fue el encargado de la redacción del Diario, pues don Ramón Belmar fue nombrado Director posteriormente, dado que fue aprobado su ingreso a la Institución, el 4 de julio de 1941 ( Según Acta en nuestro poder)pero, meses antes fue contratado para ese cargo como comprobaremos más adelante.

Otro dato histórico. Creado el Diario en 1937, al poco tiempo, la mayoría de los fundadores desertaron, por lo que el Acta del 22 de agosto de 1941 deja escrita la queja del h.: Alejandro Vivanco de “la falta de cooperación para su funcionamiento y que quedó solo el h.: Schenonne, soportando el peso de estar frente al Diario (ver pág. 87 de nuestro libro “ Historia del Triángulo y Logia Razón 63 editado el año 2014).

Al parecer, desde el año 1941 dn. Ramón Belmar quedó a cargo de la Dirección de “ El Heraldo”, ya que en el Acta del 17 de oct. de ese año se lee que dn. Agustín Parada se refiere a las crónicas de Pash ( ¿? Que “ le dan tinte marcado de fascista al Diario, rogándose a Ramón Belmar tome nota de esas observaciones”.

El mismo tema vuelve a plantearse, según el Acta Logial del 22 de oct. 1941, cuando dn. Ramón Belmar se refiere a la línea de independencia de “ El Heraldo” acotando que “ no sabía que este diario era de los Masones y que nunca ha recibido sugerencias de ninguna clase sobre la línea a seguir” Desea consultar a quien pueda sugerirle una línea a seguir. Desde que dirige este Diario dice que “ tenía la convicción que era independiente”. Se pide dice el Acta que, después de un debate que el h.: Ramón Belmar “ en lo posible frene al cronista S.M ( omito su nombre por ser muy conocido después como periodista) por ser “ fascista y que trate de cambiar el servicio telegráfico de Pash por ser esta empresa de tendencia fascista”. Pero, debo por mi parte agregar que SM. Vivió el auge de esta ideología ,siendo un líder del nazismo en Linares.

Pero, antes de entrar de lleno a informar sobre la reseña histórica del primer Director del Diario El Heraldo don Alejandro Vivanco Sepúlveda, nos hacemos el deber de informar y aclarar lo que dice Wikipedia sobre la fundación de nuestro Diario “ fue fundado por Justo Aliaga Cobo el 29 de agosto de 1937 y que actualmente se imprime en las dependencias del diario La Discusión de Chillán.

Es totalmente falso como Uds. saben el nombre del fundador que informa la web. El Sr. Aliaga distribuía años atrás los diarios y revistas de Santiago .Quizás también de“ El Heraldo” pero NO fue el fundador. Dejo esta inquietud planteada ,para que nuestro mismo Diario, estudie la forma de corregir ese error en Wikipedia.

Otro dato histórico .Alguien escribió una vez ,que la imprenta para hacer el Diario fue adquirida en Talca. Estimo que es un error esa noticia. Vemos el Acta del 17 de julio de 1937. El VM: Guillermo Parada “ comunica que hay una posibilidad de adquirir la imprenta de “ La Región” Se cambian algunas ideas y se nota el buen ambiente que existe entre los HH.: para cooperar y hacer efectiva esa idea”. Por razones de espacio no informaré de los asistentes.

Para conocimiento de nuestros lectores, acotaré que el diario “ La Región” fue fundado el 13 de dic. de 1928 y que sus oficinas estaban en calle Independencia esquina de M. Rodriguez ( fono 28), tenemos un nuestro poder un ejemplar del año 1935 ( Nº 1849 de fecha 26 de julio) que entregaremos a nuestra Biblioteca Municipal ,para los fines del caso. El mismo diario agrega que ,está a la venta en el kiosco de la estación, en la Librería O´higgins y “Librería Central” leemos un dato curioso en sus ejemplares. Hay un aviso que anuncia que “ se da pensión y almuerzo en el “ Casino Linares” de propiedad de Luis A. Ganga ( el cual era el antiguo dueño del” Restaurant García” y que está ubicado el Casino Linares en calle Brasil 589 y que el valor del almuerzo era de $ 2,50 y que……..todo era amenizado por música de Radio. Creo que todo lo anterior, le gustará a los lectores sobre la historia de nuestra ciudad de 80 años atrás.

En lo referente a la imprenta, me quedo con la afirmación del Acta Logial , dado que el Diario La Región” dejó de publicarse por aquellos años y aún más, otro miembro de “ Razón” 63 era dueño de una imprenta, ubicada en calle Brasil, domicilio de don Manuel Sepúlveda y Parra, el cual publicaba bajo su firma y financiamiento folletos y otros ,que vendía en la ciudad, sobre todo a los vecinos no dogmáticos, pro laicistas .Por tanto ¿Por qué comprar la imprenta en Talca?

Otro dato histórico obtenido del Acta de 26 de agosto de 1938. Allí se informa que el h.: Alejandro Vivanco da cuenta “ que mañana celebra el diario “ El heraldo” su primer aniversario y él invita a los presentes a que concurran a darle mayor realce a la ceremonia que se hará en el local del mismo diario” Aquí detecto amigos lectores ,un error. Si el acta es del 26 y se invita para el 27 fecha que se celebra el primer aniversario, creo que el secretario cometió un error en la fecha, dado que el primer ejemplar del diario anota como fundación el 29 de agosto de 1937.

Pocos y porqué no decir, muy pocos, conocen la reseña biográfica del fundador y primer Director del Diario “ El Heraldo,” me refiero a don Alejandro Vivanco Sepúlveda. Ahora tiene la oportunidad de conocerla:

Nació en Talca este destacado abogado radical, el 12 de agosto de 1909,por lo que a los 27 años ingresó a la Masonería, ya convertido en Abogado de profesión, título obtenido en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile .Juró como tal en 1932 desarrollando su tesis sobre “ Los juicios de hacienda”.

Fue hijo de los vecinos asentados en Talca, don Pedro Alejandro Vivanco y de doña Ana Sepúlveda. Al cumplir 25 años don Pedro Alejandro Segundo Vivanco, casó con Gudelia Maureira Gaete, matrimonio del cual nacieron dos hijas: María Angélica y María Patricia.

Sus primeros estudios los hizo en Talca y posteriormente en el Liceo de Hombres de Linares. En esta ciudad ejerció como abogado hasta 1942.Fue abogado de la Junta de beneficencia y de la Intendencia, desde 1939 a 1945. Entre los años 1942 y 1946, cumplió funciones como Juez Suplente del Trabajo. Desempeñó además funciones como abogado en las Municipalidades de Longaví y Yerbas Buenas.

Posteriormente fijó su residencia en Santiago y desempeñó el cargo de Gerente general del Banco de Crédito e Inversiones hasta 1988. Fue también Vicepresidente de la Comisión Central Mixta de sueldos, organismo que funcionaba en la capital por aquellos años.

Sin embargo, toda su vida viajaba a Linares, ya como Diputado Radical o a su fundo ubicado en la localidad de Colbún, oportunidades en que visitaba a sus amigos, a la Asamblea Radical de esta ciudad, donde fue su Presidente en 1948 o a su Logia “ Razón” 63 en la que tuve el privilegio de conocerlo y disfrutar de su amistad.

Antes de ser elegido Diputado, fue Regidor de la Municipalidad de Linares, entre 1935 y 1936. De ahí que siendo Regidor, tuvo la oportunidad de junto a otros correligionarios y QQHH:: crear el diario “ El Heraldo” en 1937.

Entre los años 1945 y 1949 fue elegido Diputado por la 14º agrupación departamental, que conformaban los Departamentos de Linares, Loncomilla y Parral .En la Cámara de Diputados integró las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y además la de Economía y Comercio. Fue reemplazante en las Comisiones de Relaciones Exteriores, la de Hacienda y la del Trabajo y Legislación Social.

Reelecto para el período 1949 a 1953, integró la Comisión de Gobierno Interior y Educación Pública.

Su labor netamente social, la realizó en las Colonias Escolares, entidad creada por su Logia, donde fue Presidente .Además de ser socio cooperador ,fue Director de la Cruz Roja de Linares y socio activo del Club de la Unión.

De la simple lectura de su biografía, todos podrán comprender que este abogado, Regidor y posteriormente Diputado en el Congreso Nacional, fue un hombre multifacético, de carácter serio, reposado, pero muy fraternal con todos aquellos que le rodeaban, pudo conseguir a través de su vida el respeto de todos y ganarse la confianza para ser elegirlo como Diputado en casi 4 periodos parlamentarios.

Falleció en Santiago, el mismo mes en que nació: el 6 de agosto de 1988 a los 79 años de edad.

Al cumplir nuestro Diario “El Heraldo” sus 80 años de vida, vaya pues, un recuerdo muy especial a su Primer Director.

FOTO: Alejandro Vivanco, primer director de Diario El Heraldo.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista