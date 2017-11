Social 02-11-2017

Colegios de la provincia se comprometen a colaborar en regularización de visas para niños inmigrantes

En la Gobernación Provincial de Linares, se firmó el compromiso de los colegios donde hay alumnos de diferentes nacionalidades que reciben educación, destinado a regularizar su situación en nuestro país, en el marco del Plan Nacional de regularización niñas, niños y adolescentes del Programa “Chile te Recibe”.



El Gobernador Provincial de Linares, Pedro Fernández Chávarri, resaltó la iniciativa impulsada por la Presidenta Bachelet que busca “regularizar a todos los niños y niñas y adolescentes extranjeros, donde hay que destacar el compromiso de los establecimientos educacionales para cumplir con este desafío donde independiente de las nacionalidades de niños y niñas, ellos realmente tienen derechos a los que muchas veces no pueden acceder por no tener regularizados sus procesos”.



Por su parte, el Director Provincial de Educación, Jorge Tapia, valoró la igualdad que la administración de la Presidenta Bachelet quiere instaurar para todos los estudiantes del país, independiente de su nacionalidad, y donde muchos no pueden acceder a las becas JUNAEB por no tener regularizado su proceso migratorio y eso no es parte de lo que buscamos con cada una de las medidas de Gobierno”.



La abogada de la Gobernación Provincial de Linares, Paola Maureira, entregó los alcances de Chile te Recibe y sus efectos que aspirar a la igual entre los estudiantes que se encuentran en nuestro país.



Con este compromiso firmado por los colegios de la Provincia de Linares se da un paso importante para detectar a todos los niños y adolescentes migrantes que requieran ser parte del Programa “Chile Te recibe” e iniciar las gestiones que les permitirá obtener prontamente su visa de estudiante, lo que será un aporte a mejorar su calidad de vida en el país.