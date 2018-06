Nacional 15-06-2018

Conoce a Ravahere Muñoz, la hija de un chileno que aspira a convertirse en Miss Tahiti

Cabello moreno, largo y ondulado; tez bronceada y ojos color miel. Así es Ravahere Muñoz-Lucero, la tahitiana mitad chilena, que aspira a convertirse en la próxima reina de belleza de esa isla polinésica. Ravahere tiene 21 años y estudia ciencias de la educación en una universidad privada. Es hija de Danilo Muñoz, un chileno que llegó a Tahiti en 1977 cuando tenía 10 años, luego de que su mamá encontrara trabajo en la isla. "No sabía hablar una palabra de francés. Fue una casualidad, porque mi abuelita obtuvo un trabajo en Tahiti y desde ese momento no se fue más", cuenta Ravahere a Emol. Pero a pesar del tiempo y de los miles de kilómetros que separan al territorio chileno de la isla, Danilo se ha empeñado en que su hija tenga contacto con sus familiares en Chile y conozca sobre el país de origen de su padre. "Sé mucho de Chile, estoy de una alguna manera impregnada de la cultura chilena por mi padre (...) Sé de su baile típico, la cueca, porque soy una amante de las culturas típicas (...) Además conozco Valdivia, Temuco, Viña del Mar y Valparaíso", explica Ravahere. Asimismo, la joven disfruta de la comida típica chilena. "Me gustan mucho las pantrucas y también los completos, sin olvidar las buenísimas empanadas y mote con huesillos. Algunas cosas son difícil de conseguir aquí, pero siempre hay alguien que nos trae algo que recuerda las ricas comidas", dice. Pero además de acercarla a la cultura chilena, el padre de Ravahere también es uno de sus principales apoyos en la aventura de convertirse en Miss Tahiti. "Piensa que es una experiencia y que tengo que aprovechar cada momento siendo feliz de lo que hago. Él me apoya al 1.000 por ciento", asegura.