Social 19-10-2021

Conozca la clave para tener mayor ventaja en el mundo laboral post pandemia

Quienes continúan su formación y se mantienen actualizados, serán más apetecidos por las organizaciones. Elegir las temáticas en las cuales profundizar, es lo que marca la diferencia. La Facultad de Ciencias de la Salud UCM ofrece ocho programas de diplomado para profesionales de las áreas de la salud, la educación, la prevención de riesgos y la ingeniería.

No son solo los estudiantes de cuarto medio quienes están preocupados por elegir dónde y qué estudiar. Cada año son más los profesionales que ya están inmersos en el mercado laboral o aquellos que recién se gradúan, quienes se preocupan por buscar un plus en su currículum. Saber elegir la temática en la cual profundizar, puede marcar la diferencia.

¿Por qué seguir estudiando? En el área de la salud y la educación, si bien la permanente actualización es necesaria, la pandemia dejó en evidencia que esta es aún más relevante y que la especialización es clave para diferenciarse en el mercado laboral en un contexto nacional cambiante y complejo.

Las cifras así lo demuestran. La población con más de 60 años en Chile representa casi un 12 por ciento y se proyecta que, en 2050, sea de un 22 por ciento. Es un grupo etario con alta prevalencia de trastornos mentales y es, según el Ministerio de Salud, la población con mayor índice de suicidios. A esa realidad se suma la necesidad de atención en salud para evitar la dependencia.

“Para dar respuesta a ello, en nuestra Facultad hemos diseñado una serie de diplomados online. Abrimos el programa en Gerontología y Geriatría que ya completa este año su tercera versión y es único en el país con un simulador virtual; y el diplomado en Intervención en Salud Mental para un Envejecimiento Activo que tiene un enfoque en derechos humanos y está dirigido a todos los profesionales de salud, del área social y la pedagogía”, explicó la Dra. Paula Ceballos, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM).

Como estos, en total son ocho diplomados los que ofrece la Facultad de Ciencias de la Salud UCM, los cuales están dirigidos a profesionales de las áreas de la salud, la educación, la prevención de riesgos y la ingeniería. Las convocatorias están abiertas actualmente y se puede obtener mayor información respecto a descuentos y becas a través de las redes sociales @facsa_ucm o en el correo electrónico facsa@ucm.cl.

DESAFÍO ANTE ENFERMEDADES

Más de 50 mil casos de cáncer se diagnostican anualmente en el país y aunque ya existe un Plan Nacional para esta enfermedad debido al aumento de su incidencia, los pacientes con cánceres tan comunes como el de mama o prostático, no reciben un acompañamiento adecuado en su rehabilitación.

“El sistema necesita más kinesiólogos que puedan prescribir ejercicio para los pacientes oncológicos, que hagan intervenciones específicas según la etapa del tratamiento y la zona afectada y que puedan identificar estrategias en metástasis y cuidados paliativos. A eso apunta nuestro Diplomado en Rehabilitación Kinésica en el Tratamiento del Cáncer que comenzará su segunda versión en septiembre”, agregó la decana de ciencias de la salud UCM.

En medio de la pandemia y con un alto requerimiento de camas UCI, la doctora Ceballos enfatizó en que “no basta con tener ventiladores mecánicos si no existe personal capacitado que pueda operar los equipos”. La UCM ofrece la Especialización en Cuidado Críticos del Adulto que prepara a profesionales de enfermería no solo en ventilación mecánica y ECMO sino también en aspectos como aplicación de drogas vasoactivas, la entrega de cuidados de calidad y humanizados, entre otros aspectos.