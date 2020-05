Crónica 08-05-2020

Consejo de Defensa del patrimonio Pesquero envió carta al senador Rabindranath Quinteros



“En mi calidad de presidente del Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero, representante de más de 60.000 pescadores artesanales de todo Chile, accedí a la transmisión de la sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura realizada en el día 5 de mayo de 2020, para informarme sobre lo que usted y el subsecretario de Pesca dirían sobre como el gobierno iba a mitigar los impactos de la crisis sanitaria en el sector de la pesca artesanal.



Sorpresa me causó escucharlo decir que yo había sido invitado a dicha instancia, dado que su afirmación es falsa y que el no haber sido invitado está corroborado por escrito por el señor secretario de la comisión, don Fernando Soffia Contreras, quien, en los hechos, contradice lo señalado por usted y que está en la grabación de TV Senado:

Más aún, usted manifestó que el vicepresidente de CONDEPP había sido invitado, lo cual tampoco es efectivo. Fue su asesor señor Astete, quien hablo con Jorge Bustos, pero en su calidad de presidente de COREPA, quien desistió de asistir por cuanto CONDEPP no estaba debidamente invitada y representada por su presidente.

Son situaciones como esta que desprestigian al Senado, más aún cuando por su intermedio se trata de acallar la voz de los pescadores artesanales que todo este tiempo le hemos señalado que en la tramitación de las modificaciones de la Ley de Pesca, usted olvidó a los pescadores artesanales, dejando fuera la creación de una plataforma social para el sector y un nuevo fraccionamiento que termine con la injusta proporción de un 70% de cuotas para los industriales y solo 30% para los miles de pescadores artesanales”.





Atentamente

Eduardo Fernández Villa