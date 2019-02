Crónica 08-02-2019

Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que aguas de la Laguna del Maule son para riego

Pese a ser un fuerte respaldo en la protección del mundo agrícolas de la cuenca del Maule, los dirigentes de los regantes temen nuevas acciones judiciales por parte de la empresa privada.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que las aguas de la Laguna del Maule son para riego. Así lo dieron a conocer esta mañana los regantes de la cuenca que no pudieron ocultar su felicidad por el fallo.

La Novena Sala del tribunal de alzada capitalino ratificó la sentencia dictada por el Sexto Juzgado Civil de esa ciudad que interpreta judicialmente el convenio de riego Fisco Endesa de 1947 y no deja espacio para la duda estableciendo que la empresa generadora solo podrá contar con agua cuando la laguna esté en su cuota superior.

El presidente de la Corporación de Asistencia Legal Agrícola y abogado de las comunidades de agua de la cuenca del Maule Patricio Montecinos explicó que “es una sentencia de una exquisitez jurídica ya que deja claro que Enel solo puede sacar de la porción superior lo que le corresponde de agua, pero de la porción intermedia en la parte referente al riego no puede sacar sus ahorros de agua ni sus economías”.

La resolución judicial fue aplaudida por los dirigentes de los regantes quienes agradecieron el trabajo realizado por el Consejo de Defensa del Estado en proteger los intereses del país.

Enrique Oltra dirigente de los regantes manifestó sentirse “muy, muy contento. Tenemos claro que Enel en este caso va a seguir insistiendo, hay mecanismos legales, puede ir a la Corte Suprema, pero la verdad con dos fallos en contra uno por un tribunal ordinario de Santiago y otro en la Corte de Apelaciones es muy difícil que esto sea revertido”.

María Olga Carril advirtió que no hay que bajar los brazos y afirmó que “en la porción intermedia no se toca el agua para la generadora, eso que les quede claro a todos y quiero decir y felicitar a mis regantes a nuestra gente que salió a la calle y que está dispuesta a llegar a cualquier lado defendiendo su agua y su sustento de vida”.

Existe preocupación entre los dirigentes por los reiterados intentos de la empresa privada por modificar el convenio de 1947, por lo que temen que el proceso escale y llegue a la Corte Suprema.

La resolución judicial establece que la central Los Cóndores en construcción por Enel no tendría agua para su funcionamiento, esto debido a que solo podrá obtenerla cuando la Laguna se encuentre en su cuota superior, hecho que no ocurre hace ya 11 años.