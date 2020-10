Policial 18-10-2020

CPLT recomienda medidas de autocuidado para proteger contraseñas tras situación con clave única.



Una serie de recomendaciones para crear, usar y resguardar contraseñas, emitió el Consejo para la Transparencia (CPLT). Ello para reforzar algunas acciones de auto cuidado tras el acceso no autorizado a servidores de Gobierno Digital dependientes de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada de administrar servicios como clave única y la Comisaría Virtual, importantes repositorios de datos personales en nuestro país tratados por instituciones públicas.

Dado que “en materia de marco regulatorio Chile está al debe, no sólo a nivel internacional sino también nacional, lo que se evidencia cuando se identifican brechas de seguridad en organismos del Estado y también en privados”, apunta el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, “una de las formas de defenderse es que el usuario tome algunas precauciones, recordando que el tema de fondo es principalmente normativo”.

Algunas de las sugerencias del CPLT apuntan a ciertas decisiones en el momento de crear y usar las claves, de manera que sean más seguras o eleven las exigencias ante un intento de vulneración. El organismo también apunta a la necesidad de resguardarlas y mantenerlas protegidas de accesos no autorizados a través de dispositivos que puede utilizar el usuario, así como cambios periódicos de claves puesto que los riesgos de ataques no pueden erradicarse.