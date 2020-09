Crónica 04-09-2020

Crean soporte móvil inclusivo que facilita a bomberos trabajo de rescate vehicular



El innovador aparato, desarrollado por un diseñador de la Universidad de Talca, se encuentra en proceso de patentamiento y ya se realizó un prototipo inicial del sistema.



Un aporte directo al trabajo que realizan bomberos rescatistas está realizando el egresado de la carrera de Diseño de la Universidad de Talca, Nicolás Farías. El ex alumno, quien obtuvo su título profesional con este proyecto, creó un sistema que sirve como soporte para algunas de las herramientas hidráulicas que utilizan los bomberos en el rescate de personas en accidentes vehiculares.

El aparato –llamado “Power T”- posibilita que cualquier persona capacitada en el uso de herramientas de este tipo pueda utilizarla, sin necesidad de cargar directamente en sus brazos los más de 20 kilos de peso que tienen estos aparatos de gran tamaño y que permiten romper las latas de los vehículos y separarlos. De esta forma se facilita el trabajo de voluntarios o voluntarias, que no podían operar dichas máquinas, debido a su gran peso. “La propuesta de diseño faculta a una mayor cantidad de bomberos, sin importar su género, para manipular las herramientas hidráulicas”, afirmó su creador, Nicolás Farías, quien ya construyó el prototipo, que fue probado por bomberos.

“Este es un soporte móvil que ayuda en la manipulación de las herramientas de rescate vehicular, diseñada especialmente para ellos, con el objetivo de disminuir la fatiga producida por el uso sistemático de cizallas y separadores, reduciendo las lesiones musculo-esqueléticas junto con aumentar el número de bomberos capacitados bajo la premisa: ‘Todos saben y ahora todos pueden’”, explicó.

Farías está postulando hoy a fondos para continuar con el desarrollo de este producto, que ayudaría a salvar vidas en los accidentes de tránsito. Durante su trabajo realizó una investigación y se dio cuenta que este tipo de soportes no existen en el mundo, por lo que ya comenzó con el proceso de patentamiento del sistema.