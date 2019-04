Opinión 17-04-2019

Creo, no existo

No porque no crea en el cielo

No existe el cielo

No porque no crea en el infierno

No existe el infierno

No porque no crea en Dios

No existe Dios

No porque no crea en el diablo

No existe el diablo

No porque crea en el cielo

Existe el cielo

No porque crea en el infierno

Existe el infierno

No porque crea en Dios

Existe Dios.

No porque crea en el diablo

Existe el diablo

No porque crea que yo existo

En verdad existo.





(POESÍA DE JOSECULMEN)