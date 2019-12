Opinión 07-12-2019

Crisis social y rehabilitación



Desde que comenzaron las manifestaciones sociales en nuestro país, las preocupaciones de la gran mayoría de los chilenos han estado centradas en expresar sus legítimas demandas y esperar de las autoridades las respuestas a temas sociales, económicos y políticos.

Se trata de problemas que se arrastran de hace por lo menos tres décadas, donde cada Gobierno ha intentado brindar soluciones, aunque no del todo suficientes. Este es el fondo del “estallido social”.

La forma de expresar ese descontento, es lo que hoy preocupa a la sociedad. Por un lado, está la gran masa pacífica que ha salido a las calles y de diversas e incluso creativas formas ha dicho lo que piensa y quiere. Pero están los otros, los que destruyen, vandalizan, queman, causan temor, los que violentan y saquean.

El Gobierno ha escuchado el mensaje, por lo que ha impulsado una serie de iniciativas para responder a los asuntos más urgentes.

Los servicios públicos, como SENDA -Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol- no han dejado de cumplir sus labores habituales al servicio de la comunidad. Es así que con mucho éxito, en los meses recientes hemos dado de alta médica a 216 usuarios de nuestros programas de rehabilitación.

Ellos y ellas, con voluntad, esfuerzo y perseverancia, lograron ganar una dura batalla contra una adicción problemática. Junto con eso, recuperaron sus familias, empleos, las ganas de surgir y de tener una nueva oportunidad en la vida.

Cuando hay quienes no ven la luz al final del túnel o pierden toda esperanza, siempre deben saber que hay personas o instituciones dispuestas a tender una mano amiga. En SENDA, estamos convencidos que la prevención y el tratamiento de personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas es posible y funciona. Así también lo creen casi 1.650 personas que son atendidas en la actualidad en los 41 centros de tratamiento con los cuales trabajamos en la Región.

Por cada persona rehabilitada, se refleja en ella su familia y la presencia de políticas públicas exitosas por parte del Estado.







(Mario Fuenzalida V.

Director Regional SENDA Maule)