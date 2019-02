Crónica 15-02-2019

Cuerpo de agua sufre fenómeno de eutrificación CONAF MAULINA TRABAJA EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LAGUNA TORCA

Talca, 13 de febrero de 2019.- Un proyecto por $580 Millones aprobó recientemente el Consejo Regional CORE del Maule para para que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) maulina pueda mitigar los efectos del problema ecológico que afecta a Laguna Torca y que incide negativamente en la fauna y flora de la reserva nacional ubicada en Vichuquén.

La laguna sufre de eutrificación, fenómeno provocado por variadas causas interconectadas que implica un aumento en la materia orgánica en el agua cuya descomposición microbiana ocasiona un descenso en los niveles de oxígeno; esto impide el correcto desarrollo de plantas acuáticas y la supervivencia de aves, peces y mamíferos asociados a ese ecosistema lacustre.

Dicho proyecto permitirá la instalación de islas flotantes en la laguna, las que contendrán plantas nativas de la zona que a través de sus raíces realizarán el filtrado del agua con exceso de nutrientes; de esta forma se creará un ambiente artificial similar al que debiera existir en el cuerpo de agua cuando se encuentra en estado sano.

Así lo explicó el Director Regional de CONAF, Marcelo Mena, quien además informó que la situación de la Laguna es crítica y que sus malas condiciones podrían agravarse en lo que queda de verano, por lo cual han tomado varias medidas inmediatas para proteger la avifauna del sector.

“Efectivamente, las aguas de Laguna Torca presentan una coloración azul verdosa y no se ve presencia de cisnes de cuello negro que es la especie más característica del lugar. Esto se debe a que la laguna está sufriendo un daño ecológico producto del aumento de materia orgánica, lo que a su vez afecta el crecimiento de las plantas acuáticas del lugar con el daño consecuente a todo el ecosistema”.

Marcelo Mena agregó que –tal como lo indicó en una comunicación oficial la gerencia de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de CONAF central- “se están reforzado las medidas de patrullaje y de coordinación con otros organismos para el monitoreo de las aguas y para el traslado de los animales que no hayan podido emigrar por cuenta propia”.

En este sentido, ejemplificó que en diciembre se hizo un primer rescate y traslado de cisnes de cuello negro, junto a personal del SAG, hacia las otras lagunas cercanas y que se mantiene la observación permanente a los ejemplares que se instalaron en Boyeruca o en el Lago Vichuquén.

Respecto del proyecto FNDR de las lagunas artificiales, la autoridad de CONAF señaló que esperan con el innovador sistema devolver el equilibrio ecológico a este sistema lacustre, para lo cual se está realizando los trámites administrativos que permitirán recepcionar los recursos y realizar las posteriores licitaciones.





Pasarela para visitantes

Otra de las aclaraciones efectuadas por el Director Regional de CONAF se refiere a la pasarela peatonal de la laguna ya que ha habido consultas de la ciudadanía respecto a su mal estado.

“Lo que estamos haciendo es desmantelando la estructura de madera que existía, ya que por su antigüedad se encontraba en mal estado y no era seguro continuar con simples labores de reparación. En su reemplazo, hemos diseñado una moderna estructura que cumplirá la misma función pero con parámetros más adecuados, seguros y cómodos para los visitantes”, señaló.

”La nueva pasarela de acceso universal tendrá cerca de 400 mt de longitud, con un diseño moderno e inclusivo, y más cercano al agua, lo que nos permitirá estar a la vanguardia en términos de experiencia del visitante”, agregó el Director.

El perfil del proyecto, incluyendo los planos, ya fue elaborado por CONAF y se espera presentarlo prontamente a fuente de financiamiento regional.